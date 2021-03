Nenamerno igranje z roko ne bo več kaznovano.

Sprememba pravila je prišla le dan po dogodku na tekmi med Fulhamom in Tottenhamom (0:1) v angleškem prvenstvu. Sodniki so namreč razveljavili gol Josha Maje (Fulham), potem ko je njegov soigralec predhodno nenamerno igral z roko.

Zdajšnje pravilo je doživelo precej kritik komentatorjev in strokovnih komentatorjev, češ da je prestrogo in da vodi sodnike k dosojanju prevelikega števila enajstmetrovk ob nenamerni igri z roko. Sodniki bodo morali po zadnji objavi za javnost po lastni presoji analizirati položaj roke ob dotiku z žogo, kar pomeni nekaj več svobode pri odločanju. "Ker razlaga incidentov zaradi nepravilne uporabe zakona ni bila vedno dosledna, so člani potrdili, da ni vsak dotik žoge z igralčevo roko takojšnja kršitev pravil," so zapisali v izjavi.

Eden ključnih sporov pri igranju z roko v zadnjih sezonah je bil, kaj sploh predstavlja nenaraven položaj igralčeve roke, ko jo žoga zadane. "Šteje se, da je igralec svoje telo nenaravno povečal, če položaj njegove roke ni posledica gibanja igralčevega telesa v specifičnem trenutku nogometne igre," so še dodali.

Poleg tega pravila je Ifab obravnaval še nekatera druga pravila pri igranju z roko. Sklepe so sprejeli po letni skupščini Ifaba, ki so jo organizirali prek videokonference.