IFFHS: Po priznanju Skomini na tretjem mestu med vratarji še Oblak

Damir Skomina je prvič v karieri osvojil nagrado za najboljšega delivca pravice na svetu in je postal 19. sodnik s tem laskavim priznanjem vse od leta 1987, odkar Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) podeljuje to nagrado. Rekorder po številu nagrad za najboljšega sodnika je Italijan Pierluigi Collina, ki jih je med letoma 1998 in 2003 osvojil šest. Triinštiridesetletni Skomina je v glasovanju zbral 136 točk in zanesljivo premagal dobitnika omenjene nagrade iz leta 2017, Nemca Felixa Brycha(129) na drugem mestu.

Slovenski sodnik je v sezoni 2019 med drugim sodil tudi najprestižnejšo tekmo, finale Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom (2:0), in po mnenju IFFHS nizal stanovitne predstave skozi vso sezono. Do sedaj je Skomina v karieri sodil več kot 530 tekem (301 v slovenski Prvi ligi, 50 v Ligi prvakov, 17 v Ligi Evropa, 60 mednarodnih tekem pod okriljem Evropske nogometne zveze, svetovno prvenstvo in olimpijski turnir).

Inštitut IFFHS je izbral tudi najboljšega vratarja za leto 2019. V glasovanju je z 286 točkami zmagal Brazilec Alisson Becker, ki je z Liverpoolom osvojil Ligo prvakov, z brazilsko reprezentanco pa Copo Americo. Vse od leta 1987 je le še en južnoameriški vratar prejel to nagrado: Paragvajec Jose Luis Chilavert ima v vitrinah tri. Drugi je bil vratar Barcelone Nemec Marc-Andre ter Stegen (104), tretji pa slovenski čuvaj mreže Atletico Madrida Jan Oblak(67), so zapisali pri IFFHS.

OBLAK

Messi še četrtič najboljši 'playmaker'

Argentinski nogometni velemojster Lionel Messije najboljši "playmaker" sveta po izboru IFFHS, v katerem sodelujejo nogometni strokovnjaki iz 90 držav sveta. Zvezdnik Barcelone je na prvem mestu zbral prepričljivih 299 točk, drugi je s 85 točkami Belgijec Kevin de Bruyne. Messi je po letih 2015, 2016 in 2017 še četrtič prepričljivo z 299 točkami osvojil nagrado za najboljšega "playmakerja" oziroma organizatorja igre, De Bruyne (Manchester City/85 točk) na drugem mestu je za njim zaostal za 214 točk, tretji je še en belgijski nogometaš Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), ki je zbral 55 točk.

Pri IFFHS so v četrtek še zapisali, da je nogometni genij Messi tudi rekorder po številu nagrad IFFHS, saj jih je v devetih letih zbral kar deset. Messi namreč ne osvaja nagrad le za najboljšega "playmakerja", temveč tudi za najboljšega strelca (6). S četrto nagrado za najboljšega "playmakerja" na svetu se je izenačil z dolgoletnim klubskim soigralcem, Kataloncem Xavijem Hernandezom, dve nagradi ima še en ključni člen šampionskih ekip Barce iz tega tisočletja Španec Andres Iniesta, po eno pa Francoz Zinedine Zidane, Hrvat Luka Modrić, Brazilec Kakain Nemec Toni Kroos. V ženski kategoriji je najboljša "playmakerka" postala ameriška nogometašica Megan Rapinoe.

MESSI