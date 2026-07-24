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Nogomet

Avstralski zvezdnik po mundialu pozitiven na kokain

Sydney, 24. 07. 2026 08.20 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Cristian Volpato

Avstralski reprezentant in član italijanskega prvoligaša Sassuola Cristian Volpato je manj kot mesec dni po uvrstitvi v šestnjastino finala svetovnega prvenstva, kjer je zbral tri nastope, v velikih težavah. V Sydneyju so ga ustavili zaradi prekomerne hitrosti, nato pa je bil pozitiven še na kokain.

Avstralski ABC poroča, da je bil Cristian Volpato ustavljen ob 1. uri ponoči, potem ko je na območju mostu Anzac z omejitvijo 60 km/h vozil kar 109 km/h.

Volpatu so na mestu izrekli globo, zasegli izpit in ga poslali na dodatno testiranje, ki bo razkrilo, ali je bil prvotni test na kokain res pozitiven. Kot poročajo avstralski mediji, so nogometaša Sassuola na istem območju ustavili že dve uri prej – prav tako zaradi prekomerne hitrosti, a jo je sprva odnesel brez kazni.

Volpatu grozi štiriletna prepoved igranja.
Volpatu grozi štiriletna prepoved igranja.
FOTO: Profimedia

V Avstraliji rojeni Volpato je sicer zastopal mlajše selekcije Italije, od koder izvira njegova družina, pred meseci pa se je odločil, da bo igral za kenguruje. Njegova glavna motivacija je seveda bilo svetovno prvenstvo, kjer je uvodno tekmo proti Turčiji presedel na klopi, nakar je proti ZDA vstopil s klopi, proti Paragvaju in Egiptu v šestnajstini finala pa je začel celo v prvi postavi. Avstralci so se takrat morali posloviti po izvajanju enajstmetrovk.

Tamkajšnji mediji pa se zdaj sprašujejo, ali bo 22-letni napadalni vezist sploh še kdaj dobil priložnost v reprezentanci. Po najbolj črnem scenariju se mu v primeru, da se pozitiven test na kokain izkaže za resničnega, obetajo kar štiri leta suspenza.

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HardKore
24. 07. 2026 09.28
A politik je tudi lahko suspendiran?
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