Avstralski zvezdnik po mundialu pozitiven na kokain

Avstralski ABC poroča, da je bil Cristian Volpato ustavljen ob 1. uri ponoči, potem ko je na območju mostu Anzac z omejitvijo 60 km/h vozil kar 109 km/h.

Volpatu so na mestu izrekli globo, zasegli izpit in ga poslali na dodatno testiranje, ki bo razkrilo, ali je bil prvotni test na kokain res pozitiven. Kot poročajo avstralski mediji, so nogometaša Sassuola na istem območju ustavili že dve uri prej – prav tako zaradi prekomerne hitrosti, a jo je sprva odnesel brez kazni.