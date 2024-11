Igral za Real in Jugoslavijo, danes pa životari s 400 evri: 'Padel sem v depresijo'

Za malce starejše ljubitelje nogometa na Balkanu ime Predraga Spasića zagotovo zveni (zelo) znano. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je ta odličen srbski branilec med drugimi branil barve madridskega Reala in beograjskega Partizana, obenem pa zbral 31 nastopov za jugoslovansko izbrano vrsto in pod vodstvom legendarnega Ivice Osima (za)blestel na svetovnem prvenstvu v Italiji 1990. Toda danes 59-letni Spasić iz različnih razlogov živi povsem drugačno življenje, kot ga je bil vajen med igralsko kariero.

Predrag Spasić je eden tistih nogometašev, ki je na vrhuncu svojih moči občutil slavo in glamur. Igranje za takšna velikana, kot sta madridski Real in beograjski Partizan ob prelomu iz 80. v 90. leta minulega stoletja, je danes 59-letnemu skladiščniku iz Kragujevca v Srbiji prineslo zajeten kup denarja, ki pa je izpuhtel prej, kot mu ga je uspelo oplemenititi. Nekaj nepremišljenih poslovnih odločitev po zaključku aktivne kariere je vodilo v številne nove napake, ki so nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta spravile v brezizhoden položaj. Spasićev primer je nov dokaz, kako hitro se lahko nekdo z veliko denarja na bančnem računu praktično čez noč znajde na seznamu socialno ogroženih oseb. "Ko je ob koncu 90. let v Srbiji zaradi bombardiranja Beograda vladalo obsedeno stanje, sem v zelo kratkem času ostal brez vseh sredstev, ki sem jih vložil v eno od podjetij. Doživel sem velik finančni brodolom, katerega posledice čutim še danes. Vse skupaj sem zelo težko sprejel in padel v hudo obliko depresije. Obenem so se mi tudi na osebnem področju zgodile določene slabe stvari, ki so vplivale na moje stanje duha. Če ne bi bil deležen pomoči družinskih članov, predvsem brata Bojana in ene izjemne zdravnice, je veliko vprašanje, kaj bi se danes dogajalo z menoj," je nekoč odlični srbski nogometaš začel z opisovanjem žalostne življenjske zgodbe.

Spasić se, potem ko je pred dobrimi tremi desetletji blestel v dresih Reala in Partizana, danes preživlja kot skladiščnik v Kragujevcu. Njegova mesečna plača pa znaša 400 evrov. "Čeprav sem se na mentalnem področju uspel stabilizirati, pa življenja, ki ga trenutno živim, nikomur ne bi privoščil. To je klasično životarjenje iz dneva v dan, postal sem socialni problem in ne vem, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Če bi se znova rodil, bi zagotovo v določenih trenutkih sprejel drugačne odločitve. Vse sem počel v dobri veri in s prepričanjem, da mi bo tudi po zaključku nogometne kariere uspelo živeti umirjeno življenje. A kot je kasneje pokazal čas, sem se pošteno (z)motil," se posrečenih trenutkov iz svojega življenja z obžalovanjem spominja Predrag Spasić.

