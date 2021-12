Igralcu Benfice po tekmi zvezali roke in mu okoli vratu zategnili pas

Roparji naj bi mu po poročanjih Marce pred družino zavezali roke in zategnili pas okoli vratu. Celoten dogodek sta morala gledati žena in sin branilca Benfice.

Po poročanju španskega časnika Marca so Argentinca ob povratku domov napadli štirje roparji. Poleg približno 300.000 evrov škode je Nicolas Otamendi skupaj s svojo družino doživel tudi zelo neprijetno izkušnjo.

Benfica je po dogodku javnosti sporočila, da je njen igralec zdaj skupaj z družino varen. "Športnik in njegova družina so dobro, čeprav so doživeli zelo neprijetno izkušnjo," je klub zapisal v izjavi za javnost.