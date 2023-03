Igralca Man Uniteda je trenutke pred debaklom izdala ljubezen do Liverpoola

Zdaj je na površje priplaval posnetek ene od kamer, ki so bile pred tekmo med Liverpoolom in Manchester Unitedom prisotne v tunelu, ki vodi na zelenico Anfielda. Na njem se na poti na zelenico znaka Liverpoola, ki se nahaja nad tunelom, dotaknejo številni nogometaši domačega kluba in en nasprotnik, prej omenjeni Weghorst. Uro in pol pozneje je mimo omenjenega znaka Weghorst skupaj svojimi soigralci hodil sklonjene glave. United je namreč doživel enega najhujših porazov v svoji zgodovini (7:0). Sol na sveže in še kako boleče rane navijačev pa je po tekmi dodal omenjeni posnetek.