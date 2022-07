Igralec Milana se je odzval na dejanja policije: Pištola je bila od mene oddaljena en meter

Policija je 3. julija v Porta Garibaldi, delu mesta Milano, iskala osumljence, ki so bili večer prej udeleženi v domnevnem streljanju. Policija je pozneje potrdila, da je bil igralec Milana Tiemoue Bakayoko zelo podoben opisu osumljenca. Ta naj bi se s prizorišča zločina odpeljal v terenskem vozilu in bil oblečen v zeleno majico. Resnični osumljenci naj bi bili udeleženi v spopadu med senegalskimi in severnoafriškimi tolpami. Bakayoko, ki ima korenine iz Slonokoščene obale, se je s prijateljem v času preiskave vozil v svojem terenskem vozilu in imel oblečeno zeleno majico.

Zdaj se je oglasil tudi vezist Milana, ki je dejal, da ga ni zmotilo dejstvo, da so policisti napačno mislili, da je on osumljenec, ampak njihova dejanja med preiskavo. "Napake so človeške. Nimam težav s tem, da to priznam, ampak metode, ki so jih izbrali med preiskavo, so težavne," je dejal Bakayoko. "Znašel sem se en meter od pištole, ki je bila usmerjena proti meni, enako velja za sopotnika v mojem avtu. Res so nas ogrožali. Posledice bi lahko bile veliko bolj resne, če jaz ne bi ostal miren in če me ne bi prepoznali pravočasno." Italijanska policija zanika namigovanja, da je bil za preiskavo kriv rasizem.