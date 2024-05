'Igralec Südtirola bo igral na Euru, uresničile so se nam sanje'

Na Euro 2024 bo odpotovalo 624 nogometašev z vsega sveta. Nekateri bodo v Nemčijo odleteli iz Savdske Arabije, drugi iz Južne Koreje, tretji iz Azerbajdžana, a le en se bo tja odpravil iz Bolzana, natančneje iz kluba Südtirol. Jasmin Kurtić ima pri 35 letih starosti za seboj bogato in dinamično kariero, poleti pa bo v Nemčiji v dresu slovenske nogometne reprezentance zastopal klub, ki si tudi ob prodaji vseh svojih igralcev ne bi mogel privoščiti 19 milijonov evrov, kolikor so v zadnjih 13 letih za Kurtića skupno odšteli številni veliki klubi. Na Južnem Tirolskem smo obiskali malo mestece Bolzano in lokalne navijače kluba v drugi italijanski ligi povprašali o slovenskem reprezentantu. V ponedeljek zvečer po Masterchefu si boste na POP TV in VOYO lahko ogledali tudi nov del oddaje Vsi Za Naše! in v družbi snemalne ekipe ter novinarja Božidarja Bulata spoznali Jasmina Kurtića.

Südtirol ni klub z bogato zgodovino, saj bo prihodnje leto praznoval šele 30. obletnico ustanovitve. Njegova največja uspeha do zdaj pa uvrstitev v tretjo italijansko ligo (Serie C) leta 2010 in uvrstitev v drugo ligo (Serie B) leta 2022. V tej ligi nastopajo še vedno in letošnjo sezono so zaključili na varnem 12. mestu. A skromna zgodovina ambicioznemu vodstvu kluba ne preprečuje velikih sanj o uvrstitvi v Serie A. Januarja letos so se vodilni možje v klubu odločili v svoje moštvo pripeljati izkušenega vezista z bogato zgodovino na Apeninskem polotoku. Jasmin Kurtić je novo leto pričakal kot igralec romunske Universitatee Craiove, a zdaj prizna, da tam od začetka ni bil zares srečen. Odločil se je za odhod v palčka iz Bolzana in jasno je, da je bila ta odločitev odlična.

Jasmin Kurtić je v svoji bogati klubski karieri zastopal Belo krajino, Novo Gorico, Palermo, Varese, Sassouolo, Torino, Fiorentino, Atalanto, SPAL, Parmo, PAOK Saloniko, Universitateo Craiovo. Zdaj je član Südtirola.

Med pogovorom z njim ugotovimo, da je v tej fazi svoje kariere potreboval okolje, ki ga je tam pričakalo. Majhno mestece premore približno 100 tisoč prebivalcev, stadion kluba Südtirol pa jih na svoje tribune lahko spravi zgolj 5.520. Kljub njegovi majhnosti je bil v preteklosti za tekme tretje in četrte italijanske lige bolj redko razprodan, danes pa je stanje ravno obratno. Ob našem obisku se je Kurtić skupaj s svojimi soigralci na domačem terenu zoperstavil veliki Parmi, ki je konec sezone pričakala na prvem mestu in si prvič po letu 2021 zagotovila nastop v Serie A. Tribune so bile polne, številni pogovori z navijači pred tekmo pa so nam poslali jasno sporočilo – Jasmin Kurtić je v svojem klubu izjemno spoštovan.

Jasmin Kurtić je od januarskega prihoda v Südtirol zaigral na 14 tekmah in dosegel en zadetek FOTO: Profimedia icon-expand

Federico nas je kar sam ustavil, ko je videl, da smo Slovenci. "Prihajate iz čudovite dežele," začne pogovor in doda, da je eno leto preživel v Kopru, kjer je bil zaposlen. Sledila je selitev v Nemčijo, kjer še vedno živi. Ob vsakem povratku v rodni Bolzano izkoristi priložnost za obisk tekem Südtirola. "Igralec Südtirola bo igral na Euru, uresničile so se nam sanje," doda nasmejani Italijan, ki je bil poln hvale na račun Jasmina Kurtića. "Jasmin je res velik igralec in zelo smo srečni, da je tu. Njegov prihod v klub je bil velik korak naprej za moštvo," prizna in nam z obljubo o ponovnem obisku Slovenije pomaha v slovo. Z njegovo oceno se strinja tudi starejši Gennaro: "Po mojem mnenju je najboljši igralec v Südtirolu. Od njegovega prihoda je sezona dobra." Doda, da bo Jasmina spremljal tudi na Euru.