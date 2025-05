Igrali so se z usodo, nato pred domačimi navijači dokazali zakaj so prvaki

Eden ključnih igralcev skozi sezono je bil kapetan Marcel Ratnik , njegova prisotnost pa se je poznala tudi danes po enomesečnem premoru zaradi poškodbe. Ratnik je ob obrambnih nalogah tokrat prevzel tudi napadalne zadolžitve in dvakrat zatresel radomeljsko mrežo. Ob njem so sicer zadeli še Alex Tamm , Dino Kojić in Manuel Pedreno .

Na današnji tekmi Prve lige Telemach je Olimpija pokazala takšen obraz, kot ga je v večini sezone, posebej v prvi polovici, ko je tudi prišla do lepe razlike pred tekmeci. Da je naslov zeleno-bele vrste zaslužen, dokazuje trudi dejstvo, da je bila ta na vrhu lestvice v vseh krogih z izjemo prvega in šestega.

"Rekli smo, da moramo dati vse od sebe. Dokazali smo, da smo dominantni in znamo dobro igrati. Danes se je vse poklopilo in prvaki smo," je povedal Vidovšek, ki je bil z Olimpijo prvak že pred dvema letoma. "Prvega naslova ne pozabiš nikoli, takrat je bilo bolj čustveno zame, ampak smo tudi danes vsi veseli in bomo proslavili naslov."

Eden glavnih tvorcev uspeha je tudi španski strateg Victor Sanchez, ki je vodenje ljubljanskega kolektiva prevzel ob začetku sezone. "To je popoln konec, igralci si zaslužijo ta uspeh, izjemni so bili od začetka. Hvala njim in osebju, vsi so opravili odlično delo, zdaj pa bo čas za proslavljanje," je za Šport TV dejal Sanchez.

Španec se je ozrl na potek sezone in pohvalil svoje moštvo: "Zelo težko je osvojiti naslov, ampak premagali smo vse ovire, zato smo zelo srečni. Vsak naš igralec v polju je dosegel vsaj en gol v vseh tekmovanjih, kar je neverjetno."

Marko Brest pa je ob glasnem veselju in tradicionalnem polivanju s pijačo v šali pristavil, da so morali narediti prvenstvo malce bolj zanimivo, da ni bilo prehitro končano. Olimpija bi lahko sicer slavila že na tekmi z Mariborom pred dvema krogoma, a so izgubili, na gostovanju pri Muri pred tednom dni pa so igrali le neodločeno, kar je dalo določene upe tudi prvemu zasledovalcu Mariboru.