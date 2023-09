'Igranje v Savdski Arabiji je pozitivna stvar, nisem prišel po denar'

Angleški vezist Jordan Henderson se je v intervjuju za The Athletic na široko razgovoril o tem, zakaj je zapustil Liverpool in za naslednjo destinacijo v svoji karieri izbral Savdsko Arabijo. "Z Jürgenom Kloppom imava odličen odnos. Z menoj je bil iskren in mi povedal, da bo na Anfield pripeljal nogometaše, ki igrajo na mojem položaju. Jasno mi je bilo, da bi v novi sezoni igral veliko manj, zato sem se odločil oditi," je o razlogu za odhod iz kluba, za katerega je igral od leta 2011, povedal Henderson. "Želel sem nekam, kjer me bo čakal nov izziv. Priložnost, da sodelujem s Stevenom Gerrardom v povsem novi ligi, v državi z drugačno kulturo, me je pritegnila. Vedel sem, da si me Gerrard želi, občutek zaželenosti pa je nekaj neprecenljivega. Prišel sem v ligo, ki ima potencial, da v nekaj letih postane ena najboljših na svetu," je dodal 33-letni Anglež.

Potem ko je bil Hendersonov prestop v Al Ettifaq uraden, se je pojavilo ogromno novic o tem, da bo v novem klubu zaslužil več kot 800.000 evrov na teden. "Številke niso resnične. Dobil sem odlično pogodbo, s katero veliko zaslužim, ampak številka, o kateri se govori, je izmišljena. Vseeno mi je, če mi ljudje verjamejo, ampak sam pri sebi vem, da mi denar v karieri nikoli ni predstavljal motivacije," je dejal dolgoletni kapetan Liverpoola.