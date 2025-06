'Igrati za reprezentanco na velikem tekmovanju je nekaj najlepšega'

Mlada slovenska nogometna reprezentanca nocoj ob 20.40 – Kanal A in VOYO – pričenja z nastopom na evropskem prvenstvu do 21 let. V skupinskem delu se bodo sprva pomerili z reprezentanco Nemčije, v kateri mrgoli nogometašev iz nemške Bundeslige. Mlade fante bodo spremljali tudi slovenski članski reprezentanti, ki so jim pred tekmo zaželeli podporo.

Slovenska reprezentanca bo nocoj v slovaški Nitri na stadionu pod Zoborom moči merila z Nemčijo, nato pa jih v prihodnjih dneh čakajo še Angleži in Čehi. Slovenija se je sploh prvič v zgodovini preko kvalifikacij, v katerih so skupinski del končali nad zvezdniško Francijo in Avstrijo, kvalificirala na prvenstvo stare celine.

Euro U21: Nemčija - Slovenija od 20.45 na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

S tem so nadgradili uspeh članske zasedbe, ki je na evropskem prvenstvu igrala v osmini finala in pošteno namučila Portugalce. Žan Karničnik, bočni branilec Celja in slovenske reprezentance dobro ve, kako je igrati na tako velikem tekmovanju, na katerem je dosegel enega izmed dveh golov Slovenije – za vodstvo proti Srbiji. "Da kot nogometaš zastopaš reprezentanco na enem od večjih tekmovanj, je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. To bo tudi neka odskočna deska zanje. Nekaj fantov je že igralo z nami v članski ekipi in verjamem, da bodo to potrdili tudi na evropskem prvenstvu do 21 let," je dejal Karničnik.

Za njim je dolga in naporna sezona, v kateri je zbral 48 nastopov – Celjani so v letošnji sezoni odigrali kar 61 tekem, toliko jih je med evropskimi klubi oddelal zgolj in samo madridski Real. Kljub vsemu pravi, da bo spremljal mlado reprezentanco na Euru. "Vsekakor bom malo pogledal, ampak moja prioriteta je, da se sedaj dobro spočijem, ker res ni veliko časa med to poletno pavzo. Imamo dva tedna prosto, nato pa se že vračamo v klub."

Mlado zasedbo pod vodstvom selektorja Andreja Razdrha bo podpiral tudi Andres Vombergar, ki je na zadnji prijateljski tekmi Slovenije proti Bosni in Hercegovini dosegel svoj prvenec. "Vsekakor bom spremljal. Navijali bomo za njih in upam, da bodo imeli dobre tekme. Imajo težko skupino, ampak vemo, česa so zmožni naši Slovenci. Naj igrajo z lahkoto, brez pritiska, vsa Slovenija stoji za njimi," pravi v Argentini rojeni Slovenec.

Proti BiH je svoj prvi nastop v začetni postavi članske izbrane vrste dočakal tudi Mark Zabukovnik, ki je pred tem 10-krat zaigral za reprezentanco do 21 let in se proti Angliji vpisal med strelce. Mladim reprezentantom sporoča: "Z veseljem si bom pogledal kakšno tekmo naše reprezentance. Poznam veliko fantov, ki bodo igrali na tem evropskem prvenstvu, tako da jim želim veliko sreče in da se predstavijo v najboljši luči. Upam, da bodo nanizali dobre rezultate in dosegli, kar si želijo."

Tudi slovenski selektor Matjaž Kek je po tekmi z Bosno in Hercegovino spomnil na mlado slovensko reprezentanco. "Vse dobro mladi reprezentanci U21. Pred nami je zelo pomemben nogometni dogodek, ki pa se zdi, kot da je malo v senci, kar meni osebno ni všeč. Tega ne jemljemo dovolj s ponosom in srečo. Želim jim dobre rezultate na evropskem prvenstvu," je poudaril Kek.

