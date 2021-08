Iheanacho zadel za zmago Leicestra in pokvaril debi Jacka Grealisha

Precej izenačeno srečanje na londonskem Wembleyu je odločila uspešno izvedena enajstmetrovka Leicestra v 89. minuti srečanja. Strel iz bele točke je po prekršku Nathana Akeja nad Kelechijem Iheanachom dosodil glavni sodnik Andre Marriner po posredovanju tehnologije VAR. Žogo je nato v roke vzel prav Iheanacho, sicer produkt akademije Manchester Cityja in enajstmetrovko tudi uspešno izvedel.

Večino pozornosti na tekmi je sicer dobil debi Jacka Grealisha pri Manchester Cityju, potem ko ga je ta za skoraj 120 milijonov evrov pripeljal iz Aston Ville. V igro je vstopil v 65. minuti in deloval živahno. Najdražji angleški nogometaš v zgodovini je bil nevarnejši kot njegovi soigralci, a vseeno je svoj prvi nastop v novem klubu, ta je igral brez poškodovanih Kevina De Bruyneja in Phila Fodna ter nekaterih drugih, ki so igrali na evropskem in južnoameriškem prvenstvu, končal s porazom.