Real Madrid potrdil: Iker Casillas se vrača v klub

"Iker Casillas je Realova legenda, ki predstavlja vrednote kluba, in je najboljši vratar v naši zgodovini," so zapisali na spletni strani madridskega velikana. Dodali so, da so ponosni, da lahko znova pozdravijo enega svojih najboljših kapetanov v zgodovini.

Casillas je pri Realu preživel 25 let, v tem času pa je osvojil 19 lovorik: po trikrat Ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo, po dvakrat Uefin superpokal in španski Kraljevi pokal, štiri španske superpokale, kar petkrat pa je z galaktiki slavil v domačem prvenstvu.

Madrid je zapustil leta 2015, vse do letos pa je bil nato član Porta. S portugalskim velikanom je bil dvakrat državni prvak, po enkrat pa je osvojil pokal in superpokal. Kariero je dokončno sklenil avgusta, ko je oznanil, da se zaradi zdravstvenih težav in iskanja novih ciljev poslavlja od posla, v katerem je blestel več kot dve desetletji.

Za špansko izbrano vrsto je zbral kar 167 nastopov, v letih 2008 in 2012 je dvakrat slavil naslov evropskega prvaka, vmes (leta 2010) pa je v Južni Afriki dvignil tudi prestižni pokal za najboljšega na svetu.