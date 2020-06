Iker Casillas se je umaknil od kandidature za predsednika španske zveze

"Ne zapiram teh vrat v prihodnosti," je zapisal 39-letni Iker Casillas in obrazložil, da se je tako odločil, ker da "si je želel poštenega in transparentnega volilnega procesa" . "Iskal sem najboljše rešitve za španski nogomet in mislim, da se tokrat ni stavilo na to, upam, da bo to lahko na prihodnjih volitvah upoštevano z mano ali s kakšnim drugim kandidatom," je zapisal v sporočilu. Zdaj je že jasno, da bo aktualni predsednik RFEF-a Luis Rubiales edini kandidat na volitvah 17. avgusta.

"Glavni razlog, ki me je pripeljal do sprejetja takšne odločitve, je izredno družbeno stanje, ekonomsko in zdravstveno, ki prizadeva našo državo, zato so volitve v drugem planu," je sicer še zapisal Casillas."Mislim, da je trenutek za združevanje in ne deljenje, saj to potrebujeta nogomet in družba," je še dodal legendarni vratar.