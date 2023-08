Ikwuemesi poskrbel za minimalno zmago Celja

Celjski nogometaši so evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo, kjer jim je žreb takoj zadal težko nalogo po imenu Vitoria Guimaraes. Po odmevni zmagi na Portugalskem in napredovanju v tretji krog kvalifikacij so grofje v ljubljanskih Stožicah pričakali nasprotnike iz Belorusije.

Prva polovica tekme ni prinesla spremembe začetnega izida

Po mirnem uvodu v srečanje so si v 10. minuti prvo omembe vredno priložnost priigrali grofje. Po uigrani kombinaciji iz prostega strela je do zaključka prišel Luka Bobičanec, a meril preveč po sredini vrat gostujočega vratarja. Ob izteku 17. minute so se Celjani znašli v novi obetavni priložnosti. Aljoša Matko je po predložku iz desne strani igrišča v kazenskem prostoru našel Charlesa Ikwuemesija, strel slednjega pa je vratar Konstantin Rudzenok obranil. V 35. minuti so tudi gostje prišli na svoj račun. Kotna zastavica je poskrbela, da je žoga ostala na igrišču, kar je izkoristil Pavel Savitski, ki pa je iz ugodnega položaja nastreljal Matjaža Rozmana. Do konca polčasa si ekipi nista uspeli priigrati resnejših priložnosti, posledično pa je tudi rezultat ostal poravnan.