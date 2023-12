Mitja Ilenič: Ko sem prvič zagledal Messija, se mi je zdelo neresnično

Za nadarjenim nogometašem Mitjo Ileničem je zelo pestro leto. Po odmevnem prestopu iz vrst Domžal v enega od predstavnikov ameriške MLS New York City se je komaj 18-letni mladenič na zelenici srečal še z argentinskim virtuozom Lionelom Messijem, ki brani barve Interja iz Miamija. O tem, kako vse skupaj doživlja, kakšno je življenje v predmestju New Yorka in še čem sta se pogovarjala z novinarskim kolegom Janom Lukačem.

"Občutki po povratku v domovino so vrhunski. Znova sem v družbi najbližjih, prijateljev, znancev. Za mano je kar uspešna uvodna sezona v ameriški MLS, zadovoljen sem z doseženim, zdaj se bom malce spočil in nato čez mesec dni sledi vrnitev čez lužo," ob vrnitvi v Slovenijo Mitja Ilenič uvodoma zaupa novinarju Janu Lukaču, s katerim sta se med drugim dotaknila tudi nogometaševega srečanja na zelenici z enim in edinim Lionelom Messijem. "Po njegovem prihodu v Združene države Amerike sta se prepoznavnost in kakovost lige v hipu povečali. Gre za zunajserijskega nogometaša, ki je zelo neugoden za branjenje. Ko sem ga prvič zagledal v tunelu pred odhodom na zelenico, se mi je vse skupaj zdelo neresnično," pravi Ilenič. Še več zanimivega pa v zgornjem videoposnetku ...