Ilenič za začetek nove sezone MLS zabil Messijevemu Inter Miamiju

Tekma med gosti iz New Yorka in domačo zasedbo Miamija, za katero ob Lionelu Messiju igrajo še trije nekdanji člani Barcelone in sicer Luis Suarez, Sergio Busquets in Jordi Alba, se je končala z delitvijo točk in izidom 2:2.

Mitja Ilenič je pri tem v 26. minuti dosegel izenačujoči zadetek za 1:1, ko je New York City ob izvedbi prostega strela izkoristil nepazljivost domače obrambe. Mladi slovenski bočni branilec se je znašel sam na desni strani kazenskega prostora in z močnim strelom poravnal izid.

V drugem polčasu je New York City povedel v 55. minuti prek prek Alonsa Martineza, a je Miami v 10. minuti sodnikovega dodatka vendarle prišel do točke, ko je zadel Telasco Segovia. Pri obeh zadetkih Miamija je bil s podajama vpleten argentinski superzvezdnik Messi.