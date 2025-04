Ilcal navijačem: Želim, da bo ta klub znova simbol ponosa

Za nogometaši in navijači Maribora je zahtevno obdobje. Vijoličasti namreč na zmago čakajo že več kot en mesec, nazadnje so slavili doma proti Kopru. Težki časi so se dotaknili tudi lastnika NK Maribor Acuna Ilcalja, ki je navijačem štajerskega kluba namenil čustveno pismo.

Kai Meriluoto na tekmi Maribor - Celje FOTO: NK Maribor icon-expand

Lastnik mariborskega kluba Acun Ilcal po slabših predstavah Maribora ni ostal brez besed. Njegovo pismo, ki ga je klub objavil na spletni strani, objavljamo v celoti.

Dragi navijači! Želim vam spregovoriti neposredno – ne z velikimi izjavami, ampak iz srca. Zadnjih nekaj tednov je bilo težkih. Čutim enako mero potrtosti kot vi. Gledam tekme tako kot vi in ko ne igramo tako, kot bi Maribor moral igrati, boli. Nisem prišel sem, da bi se sprijaznil s povprečnimi predstavami. Prišel sem, da skupaj z vami zgradim nekaj posebnega. A želim, da veste tudi to: nisem izgubil vere. Ne v to ekipo, ne v ta klub in zagotovo ne v Mariborčane. Imel sem priložnost spoznati mnoge izmed vas – na ulicah, na stadionu. Slišim vaše skrbi. In čutim vašo strast. Ta strast je tisto, kar dela ta klub edinstven. Vsak dan trdo delamo – ne le za boljši rezultatski odziv, ampak z mislijo na prihodnost. Že delamo načrte za poletje, iščemo ustrezne igralce in rastemo skozi vse, kar doživljamo tukaj. Učimo se iz bogate zgodovine tega kluba, iz duha tega mesta in iz kulture, ki obdaja Maribor. To oblikuje našo pot – ne le težave, ampak zapuščina, ki jo želimo počastiti in jo peljati naprej. Vem, da je težko biti potrpežljiv, ko ti je res mar. A prosim, verjemite mi – tukaj sem na dolgi rok. Želim, da bo ta klub znova simbol ponosa. In želim to doseči z vami. Ne nad vami. Ampak z vami. Hvala, ker ostajate zvesti klubu, tudi v trenutkih, ko ni lahko. Hvala za vaš glas, vašo iskrenost in vašo ljubezen. Vidimo jo, čutimo jo in se bomo zanjo borili – skupaj! Z ljubeznijo in spoštovanjem, Acun Ilcal

Maribor ni zmagal že več kot en mesec. Zadnjo zmago so vpisali doma proti Kopru, ko so bili boljši s 4:2. Od takrat pa je sledil poraz proti Celju v pokalnem tekmovanju, izgubili so tudi proti Domžalam, nato pa so proti Bravu in Nafti prišli zgolj do točke. Sicer so kljub težavnemu obdobju še vedno drugi na lestvici, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo 13 točk. Tik za njimi so Koprčani, četrti pa Celjani, ki so se izkazali z nastopanjem v Konferenčni ligi. Tam so prišli vse do četrtfinala, kjer so morali priznati premoč Fiorentini.

V kolikor se stanje ne bo popravilo, se lahko zgodi, da jih bo na lestvici državnega prvenstva torej prehitel Koper, pri čemer imajo tudi Celjani in Bravo dobre možnosti za to. Je pa pri vsem skupaj treba poudariti, da imajo Mariborčani dve tekmi manj. Do konca prvenstva je še pet krogov, zadnjo tekmo bo Maribor odigral doma proti Nafti in sicer v soboto, 24. maja.