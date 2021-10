Iličić dvakrat zabil Empoliju, hat trick mu je odnesla zapravljena enajstmetrovka

Federico Di Francesco je v 30. minuti po podaji Lea Štulca in protinapadu sicer zmanjšal zaostanek, a je Mattia Viti je v 49. minuti z avtogolom poskrbel za povečanje prednosti gostov. Iličić je imel v 68. minuti idealno priložnost, da bi dosegel hat trick, a je pri izvajanju enajstmetrovke meril čez vrata, nato pa ga je trener domačih zamenjal. 30-letni napadalec Atalante Duvan Zapata je nato v 89. minuti z jubilejnim stotim zadetkom v italijanski ligi postavil končni izid srečanja in postal prvi Kolumbijec, ki mu je uspelo doseči ta mejnik.

Na lestvici zdaj šesta Atalanta ima 14 točk, enako jih ima tudi Lazio na petem mestu, Empoli pa je po nepopolnem krogu 11. z devetimi točkami.

V prvem današnjem srečanju je je Cagliari nadigral Sampdorio s 3:1, Genoa in Sassuola sta se razšli z 2:2, Udinese in Bologna pa z 1:1. Danes igrajo še doslej stoodstotni Napoli in Torino ter v derbiju kroga Juventus ter Roma, v ponedeljek pa Venezia in Fiorentina.

Nogometaši Salernitane so v prvi tekmi kroga v soboto v gosteh pri Spezii izgubili z 1:2. Milanski Inter je s Samirjem Handanovićem gostoval pri Laziu in izgubil z 1:3. Za prvi Interjev poraz sezone so v drugem polčasu zadeli Ciro Immobile, ki je bil uspešen z bele pike in je s sedmimi goli prvi strelec lige, Felipe Anderson in Sergej Milinković-Savić. Za branilca naslova in tretjeuvrščeni Inter je Ivan Perišić unovčil enajstmetrovko in postal prvi igralec, odkar Serie A vodi statistiko kazenskih strelov, ki je enajstmetrovko uspešno izvedel tako z desno kot tudi z levo nogo.