Iličić: Hočem osvojiti prvenstvo z Mariborom, vse bom naredil za to

"Maribor spada na sam vrh. Jaz hočem osvojiti prvenstvo z Mariborom, vse bom naredil za to," pa je pred začetkom državnega prvenstva odločen Josip Iličić .

Mariborčani sodijo v ožji krog favoritov za končni naslov, temu primerni so tudi klubski cilji. "Zadali smo si cilje, katere želimo doseči. Eden od teh je osvojitev prvega mesta. Na to smo se pripravljali, v nedeljo je prva tekma in poskušali bomo doseči zastavljeni cilj," je povedal trener Maribora Ante Šimundža .

Ob tem pa dodal: "Nadaljujem, kjer sem končal. Nimam težav glede počitka ali počitnic. Veselim se tekem, ki prihajajo, to je moje največje zadovoljstvo, zato tudi treniram nogomet. Osebno si želim, da nadaljujemo tam, kjer smo končali. Da razvlečemo ta niz iz spomladanskega dela in da postanemo zahteven tekmec za vse nasprotnike. Jaz verjamem v te fante. Pomembna je celotna sezona."

"Lep dogodek, vse skupaj je bilo fantastično. Ampak to je sedaj spomin, ki je že za mano. Ostal bo v meni, ampak sedaj sem osredotočen na Maribor in na naše skupne cilje," je o minulem evropskem prvenstvu povedal Iličić.

36-letnik praktično ni imel pravega poletnega premora. Po končani klubski sezoni je s slovensko reprezentanco pisal pravljico na evropskem prvenstvu, po zaključku pa se je hitro pridružil treningom Maribora in pripravam na novo sezono.

Maribor se je doslej v tem prestopnem roku okrepil z dvema tujcema, prišla sta Francoz Bradley M'Bondo in Poljak Karol Borys. Precej več je bilo odhodov, odšli so Nemanja Mitrović (Wildon), Aleks Pihler (Borac Banja Luka), Mark Strajnar (Mura), Luka Uskoković in Marin Laušić (oba Liepaja), Itsuki Urata, Ishaq Kayode Rafiu ter Marko Zalokar.

"Želimo si okrepiti še določene pozicije. Ni tako lahko, kot si kdo misli. Bradley (op. p. M'Bondo) in Borys sta igralca, ki premoreta kvaliteto in lahko zadovoljita kriterije Maribora. Seveda pa traja adaptacijski čas, novo okolje, nova država, nov klub. Večjo željo bosta imela, hitreje se bosta aklimatizirala. Igralci, ki niso zadovoljevali kriterijev, so odšli, kar je v vsakem klubu popolnoma normalno," je dejal Šimundža.

Mariborčani sezono odpirajo v nedeljo v Ljudskem vrtu proti Domžalam, še pred tem pa jih čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa, kjer bodo lovili zaostanek iz Plovdiva (2:1).