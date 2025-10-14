Iličić iskreno: Govorice o ženini prevari so me zelo prizadele

Josip Iličić (37) jesen svoje (bogate) nogometne kariere preživlja na Primorskem v vrstah tamkajšnjega prvoligaša Kopra, kjer mu gre zaenkrat dobro.
Po zdravstvenih peripetijah, ki jih je s strokovno pomočjo in podporo najbližjih naposled uspešno prebrodil, je v daljšem pogovoru za ugledni italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport prvič spregovoril tudi o domnevnih zakonskih težavah, ki naj bi jih pred časom imela s soprogo, in neugodnih posledicah po okužbi s covidom-19, zaradi katerih je zapadel v depresijo.
Lahko bi igrali z zavezanimi očmi
"Čeprav sem še ob koncu koledarskega leta 2019 živel najlepše dni svoje kariere, se je že čez nekaj mesecev vse obrnilo na glavo," pretresljivo osebno izpoved za slovito Gazzetto dello Sport prične Josip "Jojo" Iličić, ki je najlepše dni svoje kariere preživel na Apeninskem polotoku.
"V Italiji sem resnično užival. Kjerkoli sem igral, sem se odlično počutil. Za piko na i sem dobil priložnost sodelovati v grajenju izjemne (predkovidne) zasedbe Atalante, v kateri so bili številni super nadarjeni nogometaši. Kot denimo Papu Gomez, Luis Muriel, Mario Pašalić in drugi ... To je bilo izvrstno moštvo, denimo omenjeni trije - Gomez, Muriel, Pašalić – in moja malenkost smo lahko igrali z zavezanimi očmi. Tako dobro smo se poznali in čutili na igrišču. Liverpoolu smo zabili dva, Milanu in Parmi pa pet golov. Tako močni smo bili. Zaslužili smo si vsaj eno lovoriko, a držala se nas je smola," nadaljuje Iličić.
Izmišljene podle zgodbe o ženini prevari
Pred izbruhom covida-19 je bil Iličić v življenjski formi. Atalanta je v osmini finala Lige prvakov proti Valencii v sezoni 2019/2020 na prvi tekmi v Bergamu nasula kar štiri zadetke, nekdanji slovenski reprezentančni "fantazist" pa je med drugim prispeval zadetek. "Mnogi me zdaj sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do izbruha covida. Menim, da bi imeli povsem realne možnosti priti vse do velikega finala. Nikogar se nismo bali, igrali smo atomski nogomet z veliko domišljije in kreacije. Užitek nas je bilo gledati."
Pandemija je spremenila vse. Iličić ne skriva, da so ga šokantni prizori z žalostno praznih ulic Bergama povsem prevzeli. "Nikoli ne razpredam o zasebnih stvareh. Že nekajkrat so mi ponudili denar, da bi povedal svojo zgodbo o covidu, bolezni, depresiji in tudi moji ženi. Sprašujejo me, kako sem zbolel. Ne vem, kaj so želeli doseči s tem. V nekem trenutku je moja kariera visela na nitki, bil sem zaprt v stanovanju brez družine in potem začneš razmišljati o vsem. Mesec in pol sem bil povsem odrezan od sveta, trpel sem, močno trpel. Nič ni bilo več pomembno, ne denar ne pogodbe ... Bil sem v klasičnem nokavtu, na vse to pa so se razširile še govorice o ženini nezvestobi," se Iličić spominja najbolj mračnega obdobja v svojem življenju.
Tisti, ki so razširili govorice o ženini nezvestobi, niso nič vedeli o meni
"Zdaj vam povem in ne mislim več ponavljati: nič od tega v zvezi z mojo ženo ne drži. Ne morem razumeti, kako lahko nekdo razširi tako zlobne govorice. Morate me razumeti, da so me te stvari zelo prizadele. Tudi moja soproga je prejela številne zmerljivke na svoj račun. Ni nam(a) bilo lahko, bili so težki časi. Številni so mi želeli dopovedati, da me žena vara. Toda moja družina in prijatelji so vedeli pravo resnico," je o pereči temi povedal Iličić in ob koncu razkril, zakaj so omenjene govorice sploh ugledale luč sveta.
"Veste, ko sem bil na višku moči in ko nihče paktično ni vedel ničesar o meni, se je nekaj očitno moralo spraviti v javnost, da bi me destabilizirali. Govorice, da sem ob vrnitvi v Slovenijo zalotil soprogo v postelji z drugim moškim, lahko izreče samo nekdo z močno bolnim umom. Medtem ko se je v Bergamu na dnevni ravni odvijala ena od največjih dram v zgodovini tega mesta, se je v Sloveniji zdelo, kot da covida nikoli ni bilo. Še pred tem sem težko prebolel smrt prijatelja in soigralca iz vrst Fiorentine Davideja Astorija, tako da se je očitno vsega skupaj nabralo preveč. Nikomur ne privoščim gorja, ki sem ga doživel v zadnjih letih," je zaključil veliki Josip Iličić.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.