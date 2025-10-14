Svetli način
Nogomet

Iličić iskreno: Govorice o ženini prevari so me zelo prizadele

Ljubljana, 14. 10. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 2 urama

Eden najboljših slovenskih nogometašev zadnjega desetletja in pol Josip Iličić je v prvem obširnem intervjuju za (italijanske) medije, natančneje za slovito Gazzetto dello Sport, izlil dušo in med drugim priznal, da so ga govorice o ženini prevari, za katere trdi, da so nič drugega kot plod človeške zlobe, zelo prizadele in se obenem spomnil na zelo težke trenutke v obdobju covida-19, ko je branil barve Atalante iz Bergama.

Josip Iličić (37) jesen svoje (bogate) nogometne kariere preživlja na Primorskem v vrstah tamkajšnjega prvoligaša Kopra, kjer mu gre zaenkrat dobro. 

Po zdravstvenih peripetijah, ki jih je s strokovno pomočjo in podporo najbližjih naposled uspešno prebrodil, je v daljšem pogovoru za ugledni italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport prvič spregovoril tudi o domnevnih zakonskih težavah, ki naj bi jih pred časom imela s soprogo, in neugodnih posledicah po okužbi s covidom-19, zaradi katerih je zapadel v depresijo.  

Lahko bi igrali z zavezanimi očmi

"Čeprav sem še ob koncu koledarskega leta 2019 živel najlepše dni svoje kariere, se je že čez nekaj mesecev vse obrnilo na glavo," pretresljivo osebno izpoved za slovito Gazzetto dello Sport prične Josip "Jojo" Iličić, ki je najlepše dni svoje kariere preživel na Apeninskem polotoku.

"V Italiji sem resnično užival. Kjerkoli sem igral, sem se odlično počutil. Za piko na i sem dobil priložnost sodelovati v grajenju izjemne (predkovidne) zasedbe Atalante, v kateri so bili številni super nadarjeni nogometaši. Kot denimo Papu Gomez, Luis Muriel, Mario Pašalić in drugi ... To je bilo izvrstno moštvo, denimo omenjeni trije - Gomez, Muriel, Pašalić – in moja malenkost smo lahko igrali z zavezanimi očmi. Tako dobro smo se poznali in čutili na igrišču. Liverpoolu smo zabili dva, Milanu in Parmi pa pet golov. Tako močni smo bili. Zaslužili smo si vsaj eno lovoriko, a držala se nas je smola," nadaljuje Iličić.  

Izmišljene podle zgodbe o ženini prevari

Pred izbruhom covida-19 je bil Iličić v življenjski formi. Atalanta je v osmini finala Lige prvakov proti Valencii v sezoni 2019/2020 na prvi tekmi v Bergamu nasula kar štiri zadetke, nekdanji slovenski reprezentančni "fantazist" pa je med drugim prispeval zadetek. "Mnogi me zdaj sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do izbruha covida. Menim, da bi imeli povsem realne možnosti priti vse do velikega finala. Nikogar se nismo bali, igrali smo atomski nogomet z veliko domišljije in kreacije. Užitek nas je bilo gledati."

Pandemija je spremenila vse. Iličić ne skriva, da so ga šokantni prizori z žalostno praznih ulic Bergama povsem prevzeli. "Nikoli ne razpredam o zasebnih stvareh. Že nekajkrat so mi ponudili denar, da bi povedal svojo zgodbo o covidu, bolezni, depresiji in tudi moji ženi. Sprašujejo me, kako sem zbolel. Ne vem, kaj so želeli doseči s tem. V nekem trenutku je moja kariera visela na nitki, bil sem zaprt v stanovanju brez družine in potem začneš razmišljati o vsem. Mesec in pol sem bil povsem odrezan od sveta, trpel sem, močno trpel. Nič ni bilo več pomembno, ne denar ne pogodbe ... Bil sem v klasičnem nokavtu, na vse to pa so se razširile še govorice o ženini nezvestobi," se Iličić spominja najbolj mračnega obdobja v svojem življenju.

Tisti, ki so razširili govorice o ženini nezvestobi, niso nič vedeli o meni

"Zdaj vam povem in ne mislim več ponavljati: nič od tega v zvezi z mojo ženo ne drži. Ne morem razumeti, kako lahko nekdo razširi tako zlobne govorice. Morate me razumeti, da so me te stvari zelo prizadele. Tudi moja soproga je prejela številne zmerljivke na svoj račun. Ni nam(a) bilo lahko, bili so težki časi. Številni so mi želeli dopovedati, da me žena vara. Toda moja družina in prijatelji so vedeli pravo resnico," je o pereči temi povedal Iličić in ob koncu razkril, zakaj so omenjene govorice sploh ugledale luč sveta.

"Veste, ko sem bil na višku moči in ko nihče paktično ni vedel ničesar o meni, se je nekaj očitno moralo spraviti v javnost, da bi me destabilizirali. Govorice, da sem ob vrnitvi v Slovenijo zalotil soprogo v postelji z drugim moškim, lahko izreče samo nekdo z močno bolnim umom. Medtem ko se je v Bergamu na dnevni ravni odvijala ena od največjih dram v zgodovini tega mesta, se je v Sloveniji zdelo, kot da covida nikoli ni bilo. Še pred tem sem težko prebolel smrt prijatelja in soigralca iz vrst Fiorentine Davideja Astorija, tako da se je očitno vsega skupaj nabralo preveč. Nikomur ne privoščim gorja, ki sem ga doživel v zadnjih letih," je zaključil veliki Josip Iličić.     

GetBack
14. 10. 2025 16.33
"Medtem ko se je v Bergamu na dnevni ravni odvijala ena od največjih dram v zgodovini tega mesta, se je v Sloveniji zdelo, kot da covida nikoli ni bilo....* Točno to... in ljudje so potem kaznovali tiste, ki so jih v težkem obdobju reševali in nagradili bleferje, ki si v času pandemije kolesarili.... Na splošno, kot je že ugotovil Jajo, ali so slovenčki tako butasti, ali pokvarjeni... Druge ni...
ODGOVORI
0 0
Fourty Six
14. 10. 2025 16.31
Kje ste pa tega spet našli? Kaj pa reprezentanca?
ODGOVORI
0 0
športnik66
14. 10. 2025 16.27
+3
Življenje je trdo, neizprosno. Človek mora biti mentalno močan, da gre skozi to. Vrhunski športniki so temu izpostavljeni še toliko bolj. Me žalosti, da se je zlomil. Balkanci so običajno mentalno zelo trde osebe. Josip očitno/žal ni. Drži se Josip in vse dobro v življenju ti želim.
ODGOVORI
3 0
Uporabnik1888402
14. 10. 2025 16.18
Glede na to kaksen si bil, le govorice niso mogle biti vzrok ...
ODGOVORI
0 0
jutri bolje bo
14. 10. 2025 16.17
+0
Vedni smo te podpirali Jojo.
ODGOVORI
1 1
juventina10
14. 10. 2025 16.02
+4
kar tako naperj,govorice sprožajo tisti,kateri v to verjamejo,zraven pa še bujno domišljijo.praktično vsi vedo o tebi več,kot ti sam.ampak taki bodo dobro padli prej ko slej.Jojo poklon in vse dobro v prihodnosti.
ODGOVORI
4 0
Pujček
14. 10. 2025 15.44
-3
Ni važno, saj je ni bolelo.
ODGOVORI
1 4
DirtySanchez
14. 10. 2025 15.44
+9
Eni ljudje so enostavno podli.
ODGOVORI
9 0
robica03
14. 10. 2025 15.41
+5
Velik človek in dober nogometaš
ODGOVORI
6 1
Amor Fati
14. 10. 2025 15.39
+7
Življenje te lahko hitro preseneti. V enem trenutku si na vrhu, v drugem pa na dnu. Josip je bil na samem vrhu, ko mu je korona uničila kariero. To spoštujem. Vem, kako je to, ko nekdo sproži govorice o tebi ali tvoji sorodni duši. Sam sem imel hude probleme s tem. Nič več. Jojo, veseli me, da si se pobral.
ODGOVORI
8 1
Šestka6
14. 10. 2025 15.33
+1
Če prav zastopim je edino kovid položil jojota v posteljo
ODGOVORI
4 3
St. Gallen
14. 10. 2025 15.51
+1
Zato nocoj preglej, pod posteljo
ODGOVORI
1 0
vicente
14. 10. 2025 14.33
+12
Velik Človek
ODGOVORI
13 1
