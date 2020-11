Iličić izlil dušo: Igral bom, dokler bom lahko stal na nogah

"Nočem se vračati nazaj, pomembno mi je, da sem tu, s temi fanti. Rekel bi ... Zadnji mesec je bil kar dolg zame, saj kar nisem mogel dočakati, kdaj bo ta reprezentančni zbor. Tekme so se vrstile ena za drugo, v moji glavi pa je bilo samo to, kdaj bo že prišel ta premor, da se vrnem spet s temi fanti, da se podružimo, da se vrnem domov ... Po eni strani tudi zaradi družine, a po drugi zato, da sem tukaj z mojo drugo družino, s temi igralci, ki so mi bili v oporo. Že pred tekmo z Azerbajdžanom sem rekel, da sem bil zelo ponosen nanje, na to, kar delajo, in da želim biti del te reprezentance, dokler bom lahko. Ko bom začutil, da ne morem več, se bom samo odmaknil in to je to. Rad bi se zahvalil vsem skupaj, ker so me tako sprejeli. To sem čutil že po tekmi z Grčijo, ko sem prišel v garderobo. Da sem dobrodošel, da me ta reprezentanca potrebuje in da ji hočem še pomagati."

"Moje poteze? Še kar vas preseneča po desetih letih? To pride, jaz imam neke svoje kombinacije v glavi, videl sem, da sem zaprt. Pač s 'Stojketom' se dobro ujameva, zdaj že nekaj časa igrava skupaj in vem, da je vedno za mano, ko ne vidim rešitev. Slišal sem ga, sploh zdaj, ko ni navijačev, tako da ... Midva morava čim več sodelovati, mislim, da bi lahko danes izkoristila še več, kot sva. Upam, da bova skupaj napredovala in da bo še veliko takšnih akcij in zadetkov," je bil na novinarski konferenci po tekmi dobro razpoložen Iličić.

"Kaj reči po takšni zmagi? Ni slajšega kot zabiti gol v zadnji minuti, ampak ... Vseeno mislim, da smo si to zmago zaslužili. Mislim, da smo pokazali veliko več kot proti Azerbajdžanu. Pač zgodil se nam je ta zadetek, ki smo ga dobili, ampak pokazali smo karakter, da smo iz pravega testa, da lahko napredujemo in mislim, da je to na koncu zaslužena zmaga," je o zmagoviti enajstmetrovki v 94. minuti povedal Iličić.

Tega ne želi nikomur

Dotaknil se je tudi najtežjih trenutkov v minulih mesecih, v katerih je bil, kot je razkril njegov klubski soigralec in dobri prijatelj Alejandro Gomez, tudi okužen z novim koronavirusom. Iličić pravi, da mu je iz črne luknje poleg družine in soigralcev pri Atalanti in reprezentanci pomagala tudi ljubezen do nogometa.

"Če bi vam vse to razlagal, bi po mojem tukaj sedeli do jutri. Sam pri sebi sem vedel, da se bom vrnil, da je bila to edina možnost, da se izvlečem iz vsega skupaj,"je dejal Iličić."Ta ljubezen do nogometa, do moje družine, do vseh okoli mene ... Za družino lahko rečem, da mi je bila v največjo podporo. Tega, kar sem doživel jaz, ne želim nikomur,"je nadaljeval.

"Ampak to je za mano, gledam naprej, vsaka negativna stvar te naredi močnejšega, boljšega. V nogometu še nisem rekel zadnje, rekel bi lahko, da najlepše prihaja. Zdaj sem dobesedno začel uživati. Zavedam se, da pač pred seboj še nimam ne vem koliko kariere, ampak hočem dati zadnji atom moči za to, za kar ljubim že celo življenje: za to žogo in to igrišče. Lahko bi samo rekel, to pa sem rekel tudi velikokrat v klubu: 'Fantje, ko bi vi vedeli, kako je lepo igrati nogomet!' To imam vedno v glavi, igral ga bom, dokler bom lahko stal na nogah."

Razmišljal je, da bi se umaknil

Priznal je, da je razmišljal tudi o reprezentančni upokojitvi, a bo izbrani vrsti več kot očitno z vsem srcem pomagal pri potegovanju za prvi nastop na velikih tekmovanjih po SP 2010.

"Bili so trenutki, ko sem razmišljal, da bi se umaknil, da bi ponudil možnost drugim fantom. Ampak še sem sposoben, še to čutim, želim si to tekmovanje ..."se je proti SP 2022 obrnil Iličić. "Mogoče zdaj to že preveč poudarjam. Jaz bom storil vse, da nam uspe kot celoti, vemo pa, da če bomo hoteli kaj narediti, bomo morali igrati tako, kot smo danes. Da tudi po zadetku odreagiramo in pokažemo, da znamo tudi v težkih trenutkih. S tem se naredi tudi neka skupina in osebnost igralcev. Že kar nekaj sem v tej reprezentanci in se dobro spomnim, kako je bilo, ko sem prišel. In tega se zavedam, da so zdaj oni v takšni situaciji, v kakršni sem bil jaz prej, in da moram pomagati tem fantom, da pridemo do želenega cilja."