Iličić: Kdor hoče igrati za reprezentanco, je dobrodošel, kdor noče pa ...

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer začenja priprave na zadnji tekmi Lige narodov proti Norveški in Bolgariji. Začasni selektor Igor Benedejčič je naknadno moral vpoklicati Andraža Struno, saj je udeležbo zaradi poškodbe kolena odpovedal Rene Krhin. Njegovi izbranci poudarjajo, da sta zmagi nujni.

Josip Iličić bresti v dresu Atalante. FOTO: AP

Že pred tem je bilo jasno, da ne boJana Oblaka in tudi Kevina Kampla, ki je končal reprezentančno pot.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 62. mestu, Norveška je 48., Bolgarija pa 45. Slovenci so z Norvežani igrali osemkrat, enkrat so zmagali, šestkrat izgubili in enkrat igrali neodločeno, z Bolgarijo pa so igrali trikrat in vsakokrat izgubili.

V slovenskem taboru vzrokov za takšno odločitev ne poznajo oziroma nočejo o njej govoriti, dodajajo pa, da bi seveda igralec njegove kakovosti še kako dobro prišel slovenski vrsti. "To je odločitev posameznika. Jaz nisem ta, ki bi lahko govoril o njem. On sam ve, zakaj se je tako odločil. Igralci smo to sprejeli. Kdor hoče igrati za reprezentanco, je dobrodošel, kdor noče pa ... Bo prišel nekdo drugi," je na temo Kampl povedal izkušeni Josip Iličić, ki zaradi kartonov ne bo smel igrati na petkovi tekmi proti Norveški. Zaradi poškodbe bržčas ne bo mogel pomagati niti kapetanBojan Jokić, kljub temu pa cilji ostajajo isti. Torej dve zmagi, ki bi lahko pomenili obstanek v ligi C. "Zavedamo se, da bo težko. Proti obema ekipama smo že izgubili. Kot pa sem že večkrat povedal, moramo pokazati večjo borbenost, požrtvovalnost, sploh pa te napake, ki smo jih delali, je treba popraviti. Ker mislim, da smo izgubljali predvsem zaradi naših napak. Če to odpraviš, potem se lahko nadejaš pozitivnega rezultata," pravi Iličić. Ta meni, da sprememba na selektorskem mestu - Bendejčič je nasledilTomaža Kavčiča- ne bi smela pomeniti posebnih sprememb in da so v veliki meri za dosedanje izide odgovorni igralci sami.





Josip Iličić si močno želi uspeha z reprezentanco Slovenije. FOTO: Damjan Žibert

"Mislim, da na koncu koncev smo igralci odgovorni za rezultate. Na žalost pa je selektor ta, ki mora oditi, saj je težko zamenjati toliko igralcev. Vemo, da v Sloveniji ni veliko igralcev na tej ravni, ampak prihajajo novi, mladi, željni dokazovanja. Zavedati pa se morajo, zakaj so tu, kakšni so cilji. V ekipo verjamem, če ne bi, ne bi prihajal sem," je še povedal Iličić, ki je sicer v zelo dobri formi, kar dokazuje z igrami v Atalanti, ne nazadnje je v nedeljo dvakrat podal pri visoki zmagi (4:1) ekipe iz Bergama nad milanskim Interjem.

Slovenija je na prvih štirih tekmah lige C in skupine 3 v Ligi narodov izgubila proti Bolgariji, Cipru in Norveški, s Ciprčani pa je nazadnje igrala doma neodločeno. Na zadnjih dveh tekmah se bo tako poskušala izogniti zadnjemu mestu, ki vodi v najnižjo ligo - ligo D.

Tudi zato meni, da je v enem boljših obdobij kariere. "Če bi s to miselnostjo na vse skupaj gledal par let nazaj, bi bilo še bolje, ampak nazaj ne gledam, treba pa je tako nadaljevati," pravi "Jojo", ki je tudi postal eden vodij v ekipi, je pozitiven, združevalen. Zakaj takšna sprememba v primerjavi s preteklostjo? "Z leti se vse naučiš, pride družina, ne razmišljaš več toliko o bedarijah, niti o nogometu, bolj si sproščen, razmišljaš o tem, kako se boš družil z otrokom, z ženo ...," je pojasnilIličić in se ozrl na svoje začetke, ko je tudi že igral pod Benedejčičevim vodstvom. "Pri Benedejčiču sem redno igral pri Interblocku. Seveda so bili tudi manjši konflikti, kar je pri meni normalno, ampak sva bila vedno v dobrih odnosih," je zaključilIličić.





Miha Zajc FOTO: Damjan Žibert