Iličić na (drugem) domačem debiju zabil, Maribor zlahka premagal Muro

Gledalci so Ljudski vrt za obračun Maribora in Mure lepo zapolnili, med drugim je dodatno draž tekmi dalo dejstvo, da je bil po 26. avgustu 2010 spet v mariborskem kadru Josip Iličić. Čeprav ta ni začel (v igro je ob glasnih ovacijah vstopil v 77. minuti in dosegel tudi gol), pa je tudi to očitno pomagalo, da je Maribor prišel do zmage praktično že po zelo dobri igri v prvem polčasu, v katerem je trikrat zadel. Maribor ostaja šesti, Mura, ki je prekinila niz štirih zmag, pa četrta.

Mariborčani, ki so še vedno pogrešali kaznovanega Svena Šoštariča Kariča, so odločneje začeli tekmo, med drugim je Martin Milec v tretji minuti meril malce previsoko z roba kazenskega prostora. Vijolični so povedli v 15. minuti, po podaji s prostega strela z desne strani je na drugi vratnici Max Watson prišel do strela z glavo in matiral Klemna Mihelaka.

V 19. minuti je po kotu z desne strani Mihelak dobro posredoval po novem strelu z glavo, v 30. pa je Žan Vipotnik, tudi on z glavo, za malo zgrešil cilj, spet po podaji z desne strani. V 32. minuti pa je nase spet opozoril podajalec pri prvem golu Ivan Brnić. Ta si je priigral prostor za strel po levi strani, nato pa je s plasiranim diagonalnim strelom matiral soboškega vratarja za 2:0.