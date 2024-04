ličić: Najlepši trenutki moje kariere so tekme v dresu Maribora

Nogometaši Maribora so z rezultatom 1:2 slavili prvo gostujočo zmago na večnem derbiju po septembru 2019, nekaj minut za tem, ko je glavni sodnik zadnjič na spektaklu v Stožicah pihnil v piščalko, pa so pred novinarje stopili Josip Iličić, Ante Šimundža, Timi Max Elšnik in Zoran Zeljković.

Tretji večni derbi letošnje sezone FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zmaji so povedli po vsega šestih minutah, ko je podajo Justasa Lasickasa v zadetek pretvoril Nemanja Motika. "Če izvzamemo prvih 15 minut, smo odigrali perfektno tekmo. Olimpija je izkoristila začetni zagon publike in zadela, mi pa smo odreagirali kot prava ekipa, pokazali svoje kvalitete in zasluženo zmagali. Dokazali smo, da si zaslužimo ta dres. Danes se lahko poveselimo, jutri pa moramo začeti razmišljati o naslednji tekmi," je uvodoma povedal Josip Iličić.

Napadalni vezist se je Mariboru prvič pridružil julija 2010 in po slabih dveh mesecih zapustil vijolično mesto ter se preselil k Palermu. Nogometna pot ga je pozneje ponesla vse bolj proti severu Italije, nekaj let je branil barve Fiorentine, nato pa še navduševal v dresu Atalante. "V karieri sem doživel veliko lepih trenutkov, ampak takšne tekme, pred družino in svojimi navijači, je najlepše igrati. Takšnih tekem bi moralo biti več. Ampak vemo, kaj se je zgodilo v Mariboru. Nogomet brez publike nima smisla. Mi igramo zaradi navijačev in ambienta."

Josip Iličić v dresu Maribora leta 2010 FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Iličić se je v mesto, iz katerega se je izstrelil med zvezde, vrnil oktobra leta 2022, po 12 letih igranja na vrhunskem nivoju. "Najpomembnejši je klub. Igralci se bodo menjali, cilj pa je, da klub raste in pride tja, kjer je bil včasih. Osebno sem se vrnil zato, da klubu pomagam, da se vrne tja, kamor spada." Maribor je po prejemu kazni na domačih tleh ugnal Radomlje in Muro, navijači pa se bodo na stadion pod Kalvarijo vrnili 11. maja, ko je na sporedu še zadnji večni derbi letošnje sezone. "Smisel nogometa je igrati pred navijači. Spomnim se obdobja koronavirusa, ko sem pred praznimi tribunami igral proti Real Madridu in Liverpoolu. Na žalost je tudi trenutno v Mariboru tako, ampak čez to fazo smo šli uspešno in navijači se počasi vračajo na tribune. Dajejo nam podporo, vedno so z nami in tudi pred praznimi tribunami so na ploščadi. To je samo en pokazatelj, da si ta klub zasluži navijače na tribunah. Maribor brez navijačev ne bi bil isti Maribor. Spomnim se evropskih tekem iz leta 2010, to so moji najljubši občutki v karieri. Igral sem pred stadioni, kjer je 70.000 ljudi, in ni enak občutek, kot igrati pred stadionom, nabitim z domačimi navijači."

NK Maribor FOTO: NK Maribor icon-expand

Šimundža zgrožen nad uvodom in navdušen z nadaljevanjem "Po groznem uvodu smo začeli prevzemati pobudo, dobivati samozavest in se zbudili, v nadaljevanju pa bili boljši nasprotnik z večjo željo in z večjim spoštovanjem do derbija," je po prevzemu besede povedal trener vijoličastih Ante Šimundža.

Ante Šimundža FOTO: Twitter - NK Maribor icon-expand

Na zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu je Maribor po 22 minutah vodil s 3:0 in tekmo mirno in nadzorovano pripeljal do konca, kar zmajem na drugi strani tokrat ni uspelo. "Nazadnje smo hitro prišli do prednosti, ki je bila neulovljiva. Mi smo tokrat odreagirali dosti boljše, kot Olimpija na zadnjem derbiju. Veseli me, da smo bili v derbiju NK Maribor."

Če so po takšnih tekmah pogosto na tapeti sodniki, je bila tokrat ena izmed svetlih točk obračuna prav sojenje delivca pravice Martina Matoše. "To je bil eden izmed boljše odsojenih derbijev, sojenje na evropskem nivoju. Želim si, da bo tako nadaljeval, in da bodo ostali sodniki sledili njegovemu načinu. Bil je dominanten in pridobil je spoštovanje igralcev, kar načeloma vidimo samo v Ligi prvakov," je zaključil Šimundža.

Slavje nogometašev Maribora na drugem večnem derbiju sezone FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zeljković: Zaslužena zmaga Maribora "Imeli smo nekaj situacij, da bi povedli z dvema goloma razlike, drugi del prvega polčasa pa smo bili preprosto premalo agresivni. V drugem polčasu nismo naredili tega, kar smo se ob polčasu dogovorili. Izgubili smo veliko žog, nasprotniku pa je rasla samozavest. Maribor je na koncu zasluženo zmagal," je o derbiju povedal trener zmajev Zoran Zeljković.

Zoran Zeljković FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V 71. minuti je Lasickas po grobem prekršku na sredini igrišča nad Svenom Šoštaričem Karičem prejel rdeči karton, Mariborčani pa so bili od tega trenutka naprej še bolj dominantni. "Povsem nepotreben prekršek. Igralec ni bil nevaren, to je bila res neumnost." Zmaje naslednja tekma čaka že v soboto, do zadnjega večnega derbija pa le še dobri trije tedni. "Edina pozitivna stvar je, da lahko čim prej pozabimo ta poraz in se osredotočimo na naslednjo tekmo. Verjamem, da bo odziv takšen, kot si ga Olimpija zasluži." Elšnik: Nismo izkoristili svojih priložnosti "Strinjam se z besedami trenerja, ključ je bila naša neučinkovitost na začetku. Maribor je bil takrat presenečen, niso vedeli, kaj se dogaja, mi pa smo prihajali v zelo dobre priložnosti. Kljub temu so preživeli do polčasa in v nadaljevanju obrnili sliko na terenu. Na začetku so bili zreli za poraz, ampak nismo izkoristili tega, kar nam je bilo ponujeno," je dejal Timi Max Elšnik.

Timi Max Elšnik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prvoligaše do konca sezone čaka še pet krogov, Olimpija pa ima pred 16-kratnimi državnimi prvaki le še štiri točke prednosti. "Če ne bi bil Maribor tretji, bi bilo načeloma vseeno. Če nisi prvi, si poraženec. Ker pa je to največji rival, hočeš biti pred njim. Imamo še eno tekmo v gosteh in poskušali jim bomo vrniti. Če zmagamo tam, verjamem, da bomo ostali na drugem mestu," je naslednje tedne opisal kapetan zmajev.