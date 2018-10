Iličić: Nekdo to vse vidi, reprezentanci bom vedno prišel pomagat

"Moram trenirati še več kot drugi. Tako me boste lahko videli na igrišču več kot v preteklosti," je v šali dodal. Kot je pojasnil, so ga z igrišč odstranile bakterije.

"Zdravje je zdaj v redu. Šel pa sem čez težko obdobje. Ampak gledam pozitivno, včasih se morajo tudi takšne stvari zgoditi, da so ti mogoče neke druge stvari, zaradi katerih si se prej sekiral, zdaj nepomembne," je na Brdu pri Kranju uvodoma dejal Josip Iličić in dodal, da ga muči fizična pripravljenost, predvsem pomanjkanje eksplozivnosti, zaradi česar mora slediti programu iz kluba.

Sreča v nesreči

"Dobil sem dve bakteriji hkrati, na srečo v bezgavkah. Ni mi zajelo celega telesa, v nasprotnem primeru bi bilo pol leta ležanja, brez premikanja. Tako da je bilo malce sreče v nesreči,"pojasnjuje kranjski virtuoz.

Čeprav posledično še ni v polni formi, v klubu, italijanskem prvoligašu Atalanti, je sicer že dobil nekaj malega minutaže, pa ga to ni odvrnilo od prihoda na zbor.

'Vedno bom prišel pomagat'

"Odpovedal sem, ko nisem bil zdrav. Zdaj pa sem,"je poudaril in nadaljeval: "Mislim, da se ti enkrat vse vrne. Nekdo to vse vidi. Vedno bom prišel pomagat reprezentanci, dokler bom lahko, dokler bom videl, da vse funkcionira, dokler bo želja. Zato sem se odzval vabilu. Tudi če ne bom mogel toliko pomagati na igrišču, bom pa ob njem."

JOJO

Takšno razmišljanje bi morali imeti vsi športniki, tudi zaradi številnih kritik slovenske javnosti glede odpovedi nastopanja za izbrano vrsto. Pa ga imajo vsi v slovenski vrsti?

Naj povedo, če razmišljajo drugače

"Ne vem, če tako razmišljajo, ampak morali bodo. Če ne, nima smisla, da sploh prihajamo. Če nekdo drugi razmišlja drugače, naj pove, bom prvi, ki bom šel domov. A jaz sem tukaj zato, da grem na veliko tekmovanje. To je moj cilj. Da nekaj naredim tudi z in za reprezentanco," je odločen Iličić. Tudi zaradi takšnega odnosa so ga bili soigralci veseli, ko se je pojavil na Gorenjskem.

"Vedno bom govoril, da je to fantastična ekipa. Morajo se urediti določene stvari, ampak ne zunaj igrišča. Na igrišču. Gre za odnos in strah. Ti dve stvari sta najhujši za nogometaša,"je dejal Iličić in dodal:"Napake bodo vedno, ampak nikoli te ne sme biti strah narediti napake. Tudi najboljši jih delajo, ampak se ne obremenjujejo zaradi tega."

'Ne smeš se bati'

Pravi, da je ta strah tudi del težav v slovenski igri, soigralcem pa polaga na dušo, da naj se ne bojijo napak.

"Videl sem, posebej proti Cipru (poraz z 1:2 v gosteh), da so igralci prišli v določeno cono in če bi bili takšni kot v klubih, bi šli v preigravanje, ampak niso in so izvajali neke podaje, ki niso imele smisla. Tako sem pač jaz videl. Kar hočem povedati je, da se ne smeš bati, tudi če kaj narobe narediš. Meni vedno trener pravi, da če boš desetkrat narobe naredil, boš enajstič preigral in šel mimo tekmeca ter bo padel zadetek. In tako moramo tudi mi razmišljati. Da vsako negativno stvar obrneš v pozitivno,"je bil izčrpen Iličić.

Upa, da bo v polni formi že konec tega tedna

In kot še pravi, v reprezentanci ni vse tako črno, kot je videti navzven. Treba je pač vzeti pozitivne stvari in odpraviti napake. A zato bo moral vsak dati vse od sebe.

"V nasprotnem primeru nimamo možnosti,"je še povedal Iličić, ki sicer še ne ve, kdaj bo spet v polni formi. "Upam, da že konec tedna,"je dobre volje in v šali zaključil.

SLOVENIJA

SLOVENIJA2