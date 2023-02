Riera o Iličiću: Niti Messija ne bi pokrivali 'ena na ena'

V nedeljo bo v Ljudskem vrtu na sporedu tretji večni derbi sezone. Čeprav vodilna Olimpija vanj vstopa z ogromnimi 15 točkami naskoka pred Mariborčani, v mestu ob Dravi že dolgo ni vladala takšna evforija. Trener zmajev Albert Riera pa je prepričan, da bi uspeh zmajev vijoličaste dokončno izločil iz boja za naslov. Izstopajočim posameznikom v dresu Maribora se ne želi posebej posvečati. Niti Josipu Iličiću ne.

icon-expand Na prvem derbiju sezone v Ljudskem vrtu so zmaji slavili z 2:0. FOTO: Aljoša Kravanja

Albert Riera je kot trener zmajev odvodil dva večna derbija in oba dobil. V nedeljo bo v Ljudskem vrtu, ki bo po vsej verjetnosti razprodan, skušal nadaljevati to tradicijo. Zavoljo ugodnega položaja na lestvici pa bo verjetno zadovoljen že s točko. Čeprav njegova trenerska filozofija temelji na prepoznavni kombinatorni igri, bo tokrat prednost dobil rezultatski imperativ, je priznal na novinarski konferenci. "Vso kariero sem si želel, da bi v derbi vstopil s 15 točkami prednosti. Pritisk ni na nas. Takšne tekme so kot finali. Ni pomembno, kako zmagaš, samo da zmagaš. Želim si, da bi igrali svojo tekmo. Na začetku tedna sem rekel: 'Če zmagamo, bodo v Mariboru verjetno spoznali, da je zanje konec. Če ne zmagamo, bo prvenstvo morda bolj zanimivo.' Želim si samo, da bi igrali, kot smo doslej. Minuto po tekmi z Bravom smo že začeli razmišljati o derbiju. Ne morem obljubiti treh točk, lahko pa obljubim, da bodo moji nogometaši dobili vse potrebne informacije, da bodo vedeli, kako premagati Maribor," je za uvod petkovega druženja z mediji povedal španski strokovnjak.

icon-expand Slavje nogometašev Olimpije in trenerja Alberta Riere po zmagi na drugem večnem derbiju sezone v Stožicah (1:0). FOTO: Luka Kotnik

Maribor se je izboljšal zaradi vzdušja in samozavesti Ob pogledu na lestvico, kjer ima Olimpija pred tretjim Mariborom kar 15 točk naskoka, ne bi smelo biti dvoma, kdo bo v vlogi favorita. A realnost je vendarle nekoliko drugačna. Olimpija na prvi tekmi spomladanskega dela proti Bravu kljub zmagi ni navdušila, Maribor pa je v Kopru niz zmag podaljšal na šest. To je v mestu ob Dravi zanetilo evforijo, kakršne ni bilo že dolgo. Ljudski vrt pa se je v preteklosti že večkrat izkazal za 12. nogometaša vijoličastih. Na vprašanje, zakaj se je Maribor v zadnjem času tako izboljšal, je Riera odvrnil: "Zaradi vzdušja v klubu in samozavesti. Ko imaš rezultate, samozavest raste. To je izrednega pomena. Zato tako pazim, da se vsak v ekipi počuti pomembnega. Prvenstvo dobi celotna ekipa, ne samo 11 nogometašev, ki začenjajo tekme. Kar se tiče igre, se niso veliko spreminjali. Pričakujem, da bodo igrali kot na prvi tekmi v Ljudskem vrtu. Zaradi intenzivnosti in položaja, v katerem so, pričakujem zelo tesno tekmo. Na nas je, da bomo vsaj tako intenzivni kot oni."

icon-expand Kapetana zmajev Timija Maxa Elšnika smo v torek gostili v našem Popkastu. Govora je bilo tudi o nedeljskem večnem derbiju. FOTO: Damjan Žibert

Niti Messija ne bi pokrivali 'ena na ena' Razlogi za vse boljše predstave Mariborčanov vendarle niso zgolj kolektivni, velja namreč izpostaviti razigrana Žana Vipotnika, ki je v Kopru dosegel svoj 11. zadetek sezone, in Josipa Iličića, za katerega se zdi, da je iz tedna v teden v boljši formi. O individualni kakovosti nogometašev iz Ljudskega vrta Riera ne razmišlja. Kot pravi, za nikogar ne pripravljajo posebne taktike. "Nogomet je kolektivna igra. Nikogar ne bomo posebej pokrivali. Nikoli ne bom svojim varovancem naročil, naj nasprotnika pokrivajo 'ena na ena'. V to ne verjamem. Niti če bi igrali proti Lionelu Messiju, ker bi to pomenilo, da bi bil nekdo drug sam. Nogomet se igra 11 proti 11. Seveda bomo morali biti pazljivi in blizu igralcem Maribora, a v moji karieri ne boste videli, da bi pokrivali 'ena na ena'," je pred nedeljskim spektaklom odločen Riera, ki zavoljo poškodb v pripravljalnem obdobju še vedno ne more računati na Matea Karamatića in Đorđeja Crnomarkovića.

Na vprašanje, koga bo bolj pomembno zaustaviti – Žana Vipotnika ali Josipa Iličića, je odgovarjal tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik: "To je težko, specifično vprašanje, ker je vsaka tekma drugačna. Če nekako logično pogledam, brez zveznih nogometašev, kot je Iličić, tudi napadalci ne dobijo žoge. Če bi se moral odločiti, bi skušal zaustaviti Iličića, ker bi to pomenilo, da Žan (Vipotnik, op. a.) ne bo dobival žog. Ampak to ni nujno pravilen odgovor. Še vedno lahko zabije iz kota."

40-letnik zmagovalnega recepta torej ne bo iskal v individualnem pristopu v obrambi, kar pa ne pomeni, da Olimpija svoje igre ne bo prilagodila. Nenazadnje se finale in derbije igra samo zaradi treh točk, pravi Riera, ki ključ do uspeha vidi v "praktičnosti", kot se je izrazil sam. "To pomeni, da bomo obvladovali situacijo. Igrali bomo pred njihovimi navijači in seveda bodo minute, ko tekme ne bomo nadzirali. Takrat bo potrebno biti pravi. Ne bomo nujno ves čas igrali s kratkimi podajami, ne bomo se pritoževali nad dolgimi žogami. Ko Vidovšek pošlje eno dolgo žogo, se vsi že pritožujejo. A to je nogomet, ni vse v kratkih podajah."