Iličić o rešitvi, ki jo je našel za svojo bolezen, in uresničitvi svojih sanj

Josip Iličić je bil na vrhuncu svoje kariere, ko so ga začele pestiti zdravstvene težave. Toda kot sam pravi, je v vsaki slabi stvari potrebno najti nekaj dobrega. In to je storil tudi sam. Ideja oziroma želja o lastni blagovni znamki je tako ugledala luč sveta. Njegove sanje so se uresničile. Z zadovoljstvom pripoveduje zgodbo, kako se je vse skupaj začelo. Da je življenje v Sloveniji prineslo veliko pozitivnih stvari, ne skriva. Pravi, da je domovina samo ena, čeprav ima še vedno stike z ljudmi, ki so ga obkrožali v Italiji. Natančneje v Milanu, kjer je preživel pet čudovitih let.

Slovenec je bil eden bolj prepoznavnih igralcev Atalante, s svojo všečno in napadalno igro pa se je zapisal v srca nogometnih navdušencev. Za klub, kamor je prišel iz Fiorentine, je odigral 173 tekem, na katerih je dosegel 60 zadetkov. Posebno mesto v njegovi karieri imajo zagotovo štirje zadetki, ki jih je dosegel na povratni tekmi osmine finala elitne Lige prvakov, ko je Atalanta s 4:3 premagala špansko Valencio in se s skupnim izidom 8:4 prebila v četrtfinale. In teh posebnih zadetkov, verjamemo, bo še veliko. Iličić še ni rekel zadnje v nogometu, pravi, da je v Sloveniji samo en klub, za katerega si želi igrati, zato je pred kratkim završalo, da se vrača v Maribor. Štajersko zelenico dobro pozna, tam je namreč že zaigral, preden ga je pot peljala v Italijo.

S svojim nogometnim znanjem, ki ga ima zares veliko, želi pomagati slovenskemu nogometu. Dejstvo je, da trenutna situacija v Sloveniji ni rožnata. Stadioni samevajo, o klubskem nogometu je v Sloveniji slišati malo. Ali se to lahko spremeni, ne ve nihče, zagotovo je le eno. Josip Iličić je s povratkom v slovensko prvo ligo že naredil ogromno. Vse ostalo še sledi. Načrtov in idej ima veliko, zato verjamemo, da bomo lahko v prihodnje o tem še veliko zapisali. V nadaljevanju si lahko preberete in ogledate, kako je zaživela njegova blagovna znamka, koliko je k temu pripomoglo življenje v državi, kjer je moda zapisana v ustavo, če se malo pošalimo, ter o samem življenju nasploh.