Iličić po točki: Iskreno? Če ne zmagamo tekme, ne morem biti zadovoljen

"Iskreno, nikoli nisem zadovoljen. Če ne zmagam tekme ne morem biti zadovoljen. In tako je tudi tokrat, sploh po takšnih dveh tekmah, ko smo bili zelo blizu. Delamo preveč napak. Če bomo hoteli kaj več, bomo morali to popraviti in se dvigniti stopničko više," je našemu novinarju Ervinu Čurliču v mešani coni zaupal Iličić. Kaj nam je še povedal, lahko preverite v priloženem videu.

Matjaž Kek, selektor Slovenije, je na novinarski konferenci dodal: "Manj, kot smo pričakovali in želeli, kar se tiče tekme, je pa realen rezultat glede na potek dogajanja na igrišču. Zanimiva tekma, a v fazi igre nismo bili dovolj kakovostni proti tekmecu, ki je pokazal svojo kakovost. Danes smo dali dober gol, imeli smo tudi srečo ob koncu polčasa, mogoče pa igralci še premalo verjamejo v svojo kakovost. Gol, ki ga dobiš na tak način na začetku polčasa, pa te seveda zamaje. Res je, manjkajo še zmage, zmagovalna miselnost mora priti v igralce same. Z odnosom pa sem zadovoljen."