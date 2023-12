Iličić prinesel točko Mariboru, Domžalčani osmešili Aluminij

Nogometaši Kopra in Maribora so se v dvoboju 18. kroga Prve lige Telemach na Bonifiki razšli brez zmagovalca (3:3). V popoldanskem obračunu pa so Domžalčani visoko, s kar 5:0, v Kidričevem nadigrali tamkajšnji Aluminij.

Obračun Kopra in Maribora je na Bonifiki ponudil predstavo s kar nekaj napakami, ki pa so botrovale tudi lepim zadetkom. Koper je trikrat vodil, Maribor, ki je na Primorsko prišel na krilih zmage na večnem derbiju z Olimpijo v prejšnjem krogu, pa se je prav tolikokrat vrnil. Na koncu je ostalo pri delitvi točk, kar pomeni, da ekipi ostajata na tretjem in četrtem mestu lestvice. Koprčani so po dobrih dveh minutah že zadeli prek Nika Omladiča, a je sodnik Rade Obrenović pred tem dosodil igranje z roko Svena Šoštariča Kariča in pokazal na belo piko. V četrti minuti je prav Omladič zanesljivo unovčil enajstmetrovko za 1:0. V sedmi minuti je koprski nalet z novim nevarnim strelom končal Maj Mittendorfer, a z volejem žogo poslal malo čez gol. Zato pa so se v 14. minuti Štajerci vrnili v igro, Arnel Jakupović je Jana Koprivca presenetil s strelom s 25 metrov in dosegel svoj šesti gol sezone.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pozneje so bili spet nekoliko konkretnejši Koprčani, vendar bili dvakrat nenatančni, v 29. minuti pa si je junak večnega derbija Jan Repas privoščil napako pred svojimi vrati, kjer mu je Ahmed Ankrah odvzel žogo ter matiral Menna Bergsna, ki je v vratih zamenjal Ažbeta Juga. Ta je pri Mariboru manjkal zaradi kartonov tako kot Blaž Vrhovec. Bergsen je dobro posredoval v 33. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal Luka Vešner Tičić. Koper je bil konkretnejši, toda v 41. minuti je Hilal Soudani z mojstrovino izid poravnal na 2:2, potem ko je s "škarjicami" s 13, 14 metrov zadel po podaji Itsukija Urate z leve strani. V uvodu drugega polčasa so boljši vtis pustili gosti, enkrat tudi kar nevarno streljali, toda v 65. minuti je Bergsen slabo izbil žogo izpred svojih vrat. Ta je namreč končala pri Luki Vešnerju Tičiću, ko jo je z natančnim strelom s slabih 20 metrov poslal v mrežo za novo vodstvo Kopra. Ta je spet v teh trenutkih bolje igral, nakar je Ante Šimundža posegel še po dveh menjavah, v igro je poslal tudi Josipa Iličića. Kljub temu so imeli Primorci zatem novo lepo priložnost, a je posredoval Bergsen, je pa v 84. minuti prav Iličić izsilil najstrožjo kazen ob Gabrielu Groznici. Sam jo je tudi uspešno izvedel v 86. minuti za še tretje izenačenje na tekmi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Domžalčani povsem zasenčili Kidričane Domžalčani še naprej kažejo dobro formo. V prvenstvu so zmagali četrtič zapovrstjo, potem ko so zanesljivo odpravili Aluminij. Večji del napadalnih opravil sta tokrat za ekipo Dušana Kosića opravila Luka Topalović v podajalnem in Danijel Šturm v strelskem smislu. Domžale tako ostajajo trn v peti Kidričanom, saj so od 30 medsebojnih tekem rumeni dobili 19 tekem, rdeče-beli pa le tri. Zmagovita ekipa se je na lestvici na dve točki približala petouvrščenemu Bravu, poražena, tokrat z le enim strelom v okvir vrat, pa ostala predzadnja. Po ne posebej razburljivem začetku v Kidričevem so gosti povedli v 15. minuti. Takrat je po podaji v globino proti žogi stekel Mario Krstovski, jo popeljal v kazenski prostor ter nato z ne posebej močnim strelom matiral Sama Pridgarja za svoj šesti gol sezone. Izbranci Dušana Kosića so prednost podvojili v 29. minuti. Luka Topalović je lepo podal žogo proti Danijelu Šturmu v prazen prostor, nekdanji nogometaš Aluminija pa je Pridgarja matiral za 2:0.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še naprej so bili gosti konkretnejši, Pridgar je moral resno posredovati tudi v 35. minuti po novi akciji Topalovića in Šturma, domači pa so bili najnevarnejši v 44. minuti, ko je streljal z dobrih 10 metrov, vendar je bil Gašper Tratnik na mestu. Naveza Topalović-Šturm je znova udarila na začetku 47. minute, po dolgi podaji se je Šturm znašel malce na levi strani kazenskega prostora, spodkopal žogo čez Pridgarja in zadel za 3:0. Na drugi strani je kmalu zatem žogo čez gol poslal Mario Šubarić, Jošt Pišek pa je podobno končal domžalsko akcijo, ki se je končala s kotom. Domači so v 58. minuti zadeli še prečko, v nizu akcij pa je nato Topalović znova preizkusil Pridgarja. Vse upe na kakršen koli preobrat Kidričanov je v 67. minuti pokopal Belmin Bobarić, ko je po kotu Piška z desne strani zadel z glavo. Do konca so gosti brez posebnih težav nadzorovali srečanje, za nameček je Šturm v sodniškem dodatku zadel za svoj hat-trick, s katerim je prišel do šestega zadetka v sezoni.