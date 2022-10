Iličić se je vrnil v Maribor

"Velik dogodek za vse, gre za zadevo, ki nedvomno izstopa iz okvirjev in pomeni veliko. Ne samo za Maribor, ampak na splošno za slovenski nogomet. Gre za posebno vez, ki je stkana med Josipom in Mariborom, kar je tudi privedlo do pozitivnega razpleta zahtevnega izziva. Zamisel, ki se je morda za nekoga zdela nerealna, je uresničena. Veliko dela in energije je bilo treba vložiti, da nam je uspelo. Toda Josip je tukaj, izbral je Maribor in tudi zato je Maribor drugačen od ostalih. Tokrat je predstavitev okrepitve drugačna, saj oznanjamo prihod igralca, o katerem je brezpredmetno izgubljati besede. Zaznamoval je zgodovino Maribora in slovenskega nogometa, vendar še ima pred seboj zlata leta," o najbolj nestrpno pričakovani novici in najodmevnejšem dogodku v prestopnem roku za klubsko spletno stran povedal športni direktor Marko Šuler.