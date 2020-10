Iličić se vrača, v kadru Atalante že proti Napoliju

Novico o vrnitvi 32-letnegaJosipa Iličića je sporočil trener moštva, ki se je razveselil prisotnosti enega ključnih členov Atalante v zadnjih sezonah. "Iličić je pokazal, da je dobro okreval in je na voljo za nastop proti Napoliju. To je za nas velika novica," je potrdil trener lani tretjeuvrščene ekipe v Italiji Gian Piero Gasperini. Kranjčan je nazadnje za Atalanto igral 11. julija letos proti Juventusu (2:2), od takrat pa je bil z dovoljenjem kluba odsoten zaradi domnevnih psihičnih težav. Izpustil je vse reprezentančne akcije, v kader Atalante pa se je vrnil v začetku septembra. V minuli sezoni je bil izjemno uspešen tako v domačem prvenstvu kot v Ligi prvakov. V vseh tekmovanjih je na 34 tekmah dosegel 21 golov in devet podaj.