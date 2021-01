Iličić: Hvala bogu, da počnem tisto, kar imam rad

Josip Iličić je bil spet prva violina Atalante, ki je na derbiju kroga v italijanski Serie A v Milanu povsem zasenčila vodilni AC Milan (3:0). Kranjski as je v drugem polčasu izkoristil strel z enajstih metrov, potem ko je dobil grd udarec v obraz in tekmo sklenil z okrvavljeno ustnico.

icon-expand Iličić (v sredini) proslavlja s soigralci po uspešno izvedeni enajstmetrovki v Milanu. FOTO: AP

"Odigrali smo zelo dobro tekmo, v vseh pogledih, saj smo imeli veliko priložnosti in smo se dobro branili proti trenutno najmočnejši ekipi v Italiji, proti vodilnim," je bil po obračunu pred italijanskimi mediji zgovoren Josip Iličić. Kako tudi ne bi bil, ko pa je njegova Atalanta tako zanesljivo ugnala močni AC Milan z Zlatanom Ibrahimovićemna čelu. Švedski napadalec je bil, razen redkih priložnosti, povsem nemočen, do vsaj častnega zadetka pa Milančanom ni pomagal niti debitantski nastop izkušenega hrvaškega strelca Maria Mandžukića. Že v prvem polčasu je za povsem zasluženo vodstvo Atalante zadel branilec Cristian Romero, na 2:0 pa je v 53. minuti z enajstih metrov povišal Iličić, ki je najstrožjo kazen svoji ekipi tudi priboril, saj ga je med bojem za žogo s komolcem v obraz udaril Franck Kessie. Iličić je bil nekajkrat blizu vsaj še enemu zadetku, ki pa ga je na koncu dosegel njegov kolumbijski soigralec Duvan Zapataza končnih 3:0. "Dokazali smo, da smo tudi mi tukaj, in da lahko, če se bomo borili, tekli in dodali nekaj kakovosti, storimo velike stvari,"je nadaljeval Iličić, ki se je z Atalanto na lestvici seveda približal vodilnemu Milanu in prvemu zasledovalcu Interju, ki je v Vidmu tako kot pred dnevi Bergamčani v soboto uspel zgolj remizirati (0:0).

icon-link Statistika Josipa Iličića na tekmi AC Milan - Atalanta. FOTO: Sofascore.com

Še vedno se lahko izboljša

"Ni prav, če se bomo morali ozirati nazaj, saj je do konca še veliko tekem. Moramo iz tekme v tekmo, nato pa bomo videli, kje smo. Že zdaj so nam uspele prekrasne reči, moramo ohraniti to intenzivnost in se še naprej izboljševati, ker se lahko kot posameznik vedno izboljšaš,"je prepričan 32-letnik, ki bo konec januarja proslavil že svoj 33. rojstni dan. Na vprašanje, če je "umetnik z žogo", je Iličić odvrnil s spominom na lanske težave z depresijo, zaradi katerih je izpustil zaključek sezone in tudi zgodovinski nastop Atalante na zaključnem turnirju Lige prvakov. Letos bo s soigralci imel novo lepo priložnost, a bo moral v osmini finala (prenos bo na Kanalu Ain VOYO) najprej opraviti s 13-kratnim prvakom Real Madridom. 'Zelo srečen človek'

"Sem zelo srečen človek, ker lahko igram nogomet, to je stvar, ki jo imam poleg družine najraje. Morda se moram izboljšati pri zaključevanju akcij, v glavi se mi porodi ideja in v zadnji sekundi si nato ob strelu lahko premislim, tako da moram biti bolj odločen,"je nadaljeval Iličić. Kranjčana so vprašali tudi, če se je na trenutke spomnil na izjemno zmago v lanski osmini finala Lige prvakov proti Valencii, ko je Atalanta ravno na San Siru (4:1) odigrala zadnjo tekmo pred polnimi tribunami, preden se je svetovni šport začel "ugašati" zaradi pandemije novega koronavirusa. "Pogrešamo naše navijače, menim, da bi bilo še bolj zabavno, če bi igrali pred občinstvom. Upamo, da se bodo čim prej vrnili. Kot sem rekel: imam srečo. Upam, da bodo stvari, ki se dogajajo zdaj, čim prej minile. Hvala bogu, da počnem tisto, kar imam rad,"je dodal Iličić.

icon-expand

Gasperini: Po tekmi z Liverpoolom smo naredili spremembe

Trener Gian Piero Gasperinije po zmagi nad Milanom, kjer je nekoč zgolj kratek čas vodil tudi mestnega tekmeca Inter, dejal, da je bila to verjetno ena najboljših predstav pod njegovo taktirko. Milan je sicer Atalanta pred dobrim letom v domačem Bergamu ponižala s 5:0, podobno suverena pa je bila bergamska "boginja" tudi tokrat. "Iličić je odigral izvrstno tekmo, čeprav so bile določene situacije, v katerih bi lahko odigral bolje. Vsi so odigrali izvrstno tekmo," je za Sky Sport Italiadejal Gasperini. "To je ena najboljših predstav, odkar sem tukaj. Uspelo nam jo je prikazati proti vodilnim v Serie A, zimskim prvakom, a nocoj smo bili boljši v vseh pogledih, to pa je neverjetno zadovoljujoče. Po tekmi z Liverpoolom, grozno je bilo prejeti pet golov doma, smo se nekaj naučili in naredili spremembe, ki smo jih morali. Veliko bolj pritiskamo na tekmece, kar nam dovoljuje, da zaščitimo našo obrambo, to pa zdaj počnemo že več tednov."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Lahko se merimo z vsakim'

Gasperini za zdaj ne želi niti slišati o visokoletečih napovedih, ki Atalanto uvrščajo med glavne favorite za zgodovinski naslov prvaka. Rekordnega desetega zaporednega sicer lovi Juventus, ki pa zaenkrat pod taktirko Andree Pirla kaže zelo resne znake popuščanja. "Želimo nadaljevati in ostati na teh mestih v prvi četverici, ker smo bili tretji dve leti zapored in mislim, da nam to lahko spet uspe,"je dodal Gasperini."Zelo bo težko, ker so se Inter, Roma, Napoli in Milan vsi okrepili. Če želite, da bom začel govoriti o scudettu, vam ne bo uspelo! Kot sem rekel, bomo o tem govorili po 25 ali 26 krogih. Mislim, da bo takrat slika jasnejša. Sezona bo zelo odprta, a ne moremo si naložiti bremena zmage (naslova, op. a.). Želimo zmagati, seveda, a to bi bilo nepričakovano,"je še povedal Gasperini in se nostalgično spomnil lanske sezone Lige prvakov: "Ko sem stopil na ta stadion, sem spet pomislil na tekmo Lige prvakov z Valencio. To je bilo pred skoraj enim letom, moramo pa sprejeti, da se je nogomet spremenil. Seveda je igrati v gosteh v Amsterdamu ali Liverpoolu pred navijači težje. Ta čas smo tudi izkoristili za razvoj naše samozavesti, spoznali smo, da se lahko merimo z vsakim tekmecem, da se ne poskušamo le braniti ali sprejeti poraza. Lahko si vzamemo besedo in napademo."