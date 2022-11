Iličić v kadru za tekmo z Muro

Josip Iličić bo prvič po vrnitvi v domovino na voljo za nastop v dresu Maribora, so na spletni strani potrdili 16-kratni državni prvaki. Dvoboj 16. kroga v prvi slovenski ligi med Mariborom in Muro bo na sporedu v nedeljo. "Nazadnje 26. 8. 2010 proti Palermu. Sledilo je 12 let v Serie A, tekem, golov in mojstrovin na najvišji ravni. Čas je za novo zgodbo. Na enakem mestu, kjer se je začela izstrelitev med nogometno elito," med drugim piše na uradni spletni strani aktualnih prvakov, ki pa za vodilno Olimpijo zaostajajo za 19 točk in zasedajo šesto mesto na lestvici.

Josip Iličić se je v začetku oktobra po dolgih pogajanjih vrnil v Maribor, kjer je igral že leta 2010. Josip Iličić je za Maribor odigral vsega 11 tekem, a se ob štirih zadetkih in treh podajah tako izkazal, da ga je po zadnji tekmi Palermo odkupil. Na spletni strani štajerskega kluba so zapisali, da je nazadnje zdaj 34-letni napadalni vezist v vijoličastem nastopil 26. avgusta 2010 proti Palermu. "Odštevanje se izteka, prišel je tudi ta dan. Josip Iličić znova v vijoličastem tudi uradno, prvič v kadru za tekmo," med drugim piše na uradni spletni strani vijoličastih. "Nismo želeli prehitevati dogodkov, Josip je, razumljivo, potreboval nekaj časa, da doseže ustrezno stopnjo pripravljenosti in za vrnitev v tekmovalni ritem. Vse dosedanje aktivnosti je uspešno prestal, tudi zadnje treninge ob višji intenzivnosti, in lahko potrdim, da se bo pridružil moštvu tudi na tekmah. Prvič bo v kadru na nedeljski tekmi z Muro," je za spletno stran Mariborčanov pojasnil Damir Krznar. "6. oktobra je opravil prvi trening z moštvom, 6. novembra bo pripravljen za prve tekmovalne minute. V nedeljo na tekmi Maribor - Mura. Jojo je nazaj," se veselijo v taboru aktualnih slovenskih prvakov.



Spomnimo, Josip Iličić je za slovensko izbrano vrsto igral 80-krat in dosegel 16 zadetkov. Nazadnje je igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Cipru, in sicer 14. novembra lani. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke