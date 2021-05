Iličić z Atalanto po zmagi nad Beneventom še naprej v igri za drugo mesto

Atalanta, pri kateri je Josip Iličić vstopil v igro v 59. minuti in dobil tudi rumeni karton, je Benevento odpravila z goloma Luisa Muriela (22 golov v sezoni) v 22. minuti in Maria Pašalića v 67.

Milanski Inter, pri katerem je Samir Handanović tokrat tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce, je v dvoboju z Romo prišel že do svoje 27. zmage. Marcelo Brozović v 11. in Matias Vecino v 20. sta domače hitro popeljala do zanesljivega vodstva. Henrih Mhitarjan je v 31. minuti zmanjšal zaostanek, končni izid pa je postavil z 22 goli drugi strelec lige Romelu Lukaku v 90. minuti.

AC Milan se je znesel nad Torinom

AC Milan, ki ima toliko točk (75) kot drugouvrščena Atalanta, je v gosteh premagal Torino kar s 7:0, Ante Rebić je dosegel tri gole, vse v drugem polčasu, Theo Hernandez dva, Franck Kessie in Brahim Diazpa po enega.

V boju za ligo prvakov je ostal tudi Juventus, ki je tokrat s 3:1 slavil pri Sassuolu. Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo, z 28 goli prvi strelec lige, in Paulo Dybala so zadeli za torinsko zasedbo, Giacomo Raspadori pa za domačo, ki je v 16. minuti pred Domenica Berardijazapravila najstrožjo kazen. Cagliari in Fiorentina sta se razšla z 0:0, Sampdoria in Spezia pa z 2:2.

Že v torek je Napoli s 5:1 odpravil Udinese, krog pa bosta v četrtek končala Crotone in Verona.

Na vrhu ima Inter 88 točk, sledita že omenjena Atalanta in Milan s po 75, Napoli s 73 in Juventus s 72.

Italijansko državno prvenstvo, 36. krog, izidi:

Cagliari - Fiorentina 0:0

Atalanta - Benevento 2:0 (1:0)

(Josip Iličićje igral od 59. minute za Atalanto).

Bologna - Genoa 0:2 (0:1)

(Miha Zajc je igral od 69. minute za Genoo).

Inter Milano - Roma 3:1 (2:1)

(Samir Handanović je bil med rezervnimi igralci pri Interju).

Lazio - Parma 1:0 (0:0)

(Jasmin Kurtić je igral celo tekmo za Parmo)

Sampdoria - Spezia2:2 (1:1)

Sassuolo - Juventus 1:3 (0:2)

Torino - AC Milan 0:7 (0:2)