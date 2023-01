Iličić: Zadovoljen sem s kariero, lahko sem ponosen na dosedanjo pot

Josip Iličić se je v začetku oktobra po dolgih pogajanjih vrnil v Maribor, kjer je igral že leta 2010. 34-letni napadalni vezist je v vijoličastem pred vrnitvijo nastopil 26. avgusta 2010 proti Palermu. Za izkušenim Kranjčanom je glavni del priprav in v nadaljevanju prvenstva bo ob boljši fizični pripravljenosti bržkone najmočnejše vijolično orožje v boju za Evropo. Mariborčani, ki so izgubili obe tekmi jesenskega dela proti večnim rivalom iz prestolnice, po prvem delu sezone držijo četrto mesto, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo petnajst točk ...

Josip Iličić je ob predstavitvi po spektakularni vrnitvi v Ljudski vrt dejal: "Prihajam z dovolj motivacije, da pomagam in da skupaj izpišemo novo uspešno zgodbo."

Za slovensko izbrano vrsto je igral 80-krat in dosegel 16 zadetkov. Nazadnje je igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Cipru, in sicer 14. novembra 2021.

Odigral je že nekaj uradnih tekem v vijoličnem dresu, za njim je tudi že nekaj (zimskih) pripravljalnih obračunov. "Trudim se po najboljših močeh. Precej treningov je za menoj, težko je prestati te napore, a vem, da mi bo vse, kar počnemo, prišlo prav, ko bodo na vrsti prave tekme. Upam, da ne bo poškodb, to je bil moj prvotni cilj. Glede dela pa je pomembno, da vse opravim maksimalno, saj se zavedam, da brez ustrezne pripravljenosti ne moreš igrati nogometa," za uradno spletno stran pravi Kranjčan. Čeprav je dvanajst let brez zimskih priprav, saj Serie A ni imela vmesnega premora, od prvega dne opravlja vse aktivnosti po predvidenem programu.

"To je zame nekaj novega. Nisem bil vajen, ampak je dobrodošlo zimsko postavljanje fizične baze, saj vemo, da so poletne priprave krajše. Razvoj nogometa gre v to smer, da so vse ekipe dobro pripravljene. Brez tega ne gre, tudi tukaj v Turčiji je opazno, da se gre močno v vsak dvoboj. Če ne odgovoriš z isto mero agresivnosti, imaš majhne možnosti za zmago tudi proti slabšemu nasprotniku."

Josip Iličić je dvanajst sezon preživel v Italiji, kjer je igral za Palermo, Fiorentino in Atalanto. Moštvo iz Bergama je zapustil konec avgusta.

Poletje 2010, kot poroča uradna spletan stran mariborskega kluba, ostaja kot prelomnica v karieri, po tedanji bliskoviti izstrelitvi med elito je kariera dobila dodatno razsežnost. "Med vprašanji, ki so mi jih postavljali v vseh teh letih v Italiji, so bila med najbolj pogostimi, če sem obžaloval, da nisem igral v najbolj zvenečih klubih. Nisem. Zadovoljen sem s kariero, lahko sem ponosen na dosedanjo pot. Tudi v Maribor nisem prišel, da bi takoj zaključil z igranjem na ustrezni ravni, ampak z namenom, da nadaljujem, kjer sem igral zadnjih dvanajst let. Srečen sem, da sem se vrnil. To je moje okolje, tukaj se najboljše počutim. Če ne bi bilo prihoda v Maribor takrat, bi se morda zgodil pozneje. Lepo bi bilo več igrati evropskih tekem z Mariborom, ampak velika zadeva je, kar sem doživel takrat in verjamem, da bomo zdaj ob novem poskusu izpisali uspešno skupno zgodbo."

Na uvodnih dveh tekmah je bil že dvakrat med strelci, s pripravljenostjo se stopnjuje tudi učinkovitost. Dvoboj s Čukaričkim je pomenil tekmovalno, na trenutke trdo preizkušnjo, kar je, kot piše na uradni spletni strani mariborskega kluba, začutil tudi sam. "Morda tekmeci niso vedeli, da me te zadeve le še dodatno podžgejo. Težko je potrpeti, če je prisotna utrujenost v tej fazi priprav. V fizičnem smislu je bilo težko, a sem vse prestal, šel čez to, kot pogosto rečemo in na koncu se trud obrestuje tudi z rezultatom. Vmes smo morali med tekmo tudi potrpeti, vendar je najbolj pomembno, da smo igrali kot ekipa, teh udarcev pa sem že vajen med kariero. Sem tip igralca, ki se mora soočiti z udarci, veliko jih je bilo med kariero in me ne presenečajo. Zavedam se, da jih ne bo manjkalo niti v prihodnje, a sem pripravljen. Prvi test v Turčiji je uspel, veselimo se naslednjih, ki bodo prinesli nova koristna spoznanja med pripravami na vse, kar nas čaka v spomladanskem delu," je bil izčrpen v pogovoru za uradno klubsko spletno stran Josip Iličić. V reprezentanco Slovenije verjame ...

Josip Iličić se je dotaknil tudi reprezentance in njenih možnosti za preboj na evropsko prvenstvo 2024. Kvalifikacije se bodo začele 23. marca. "Bil sem optimist, tudi ko ni bilo rezultatov. Ne predajam se vnaprej. Vsaka zmaga prinese nekaj dobrega, tudi če gre za prijateljsko tekmo ali trening. Vedno sem verjel v fante, zdaj pa je treba to prenesti na prave tekme. V nogometu je vse možno. To je pokazala tudi Savdska Arabija z zmago proti Argentini na SP," je dejal tehnično dovršen nogometaš.