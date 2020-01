Iličić dosegel gol proti nekdanjim soigralcem, a Atalanta je vseeno izpadla

Prvi polčas se je končal z vodstvom gostiteljev, že v 11. minuti je gol dosegel Patrick Cutrone . Josip Iličić je v igro vstopil v drugem polčasu, v 46. minuti in bil ključni mož za spremembo izida. V 67. minuti je bil po podaji Malinoskyja najbolj spreten pred golom in je izenačil iz neposredne bližine.

Iličić je prav iz Fiorentine prestopil v Atalanto, kjer uspešno igra že tretjo sezono. Za Iličića je to že šesti gol na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih in lahko zapišemo, da je to nasploh njegova najboljša sezona v karieri.

V 71. minuti je bil izključen kapetan Fiorentine German Pezzella (drugi rumeni karton) in kazalo je, da je to konec upov za gostitelje. Pričakovati je bilo vsaj podaljške, a so domači presenetili in v 84. minuti je Lirola dosegel gol za zmago in napredovanje.

tekma

Izid:

Fiorentina - Atalanta 2:1 (0:1)