Gasperini navdušen nad Iličićem: To je pravi 'Jojo'

"Jojo" Iličić je znova tisti pravi. S potezo več in z zadetkom je prispeval levji delež k velikemu evropskemu skalpu Bergamčanov na poti do želene uvrstitve v izločilne boje najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

"Ko igramo svojo igro, smo nevarni za vsakogar. Tokrat nam je uspelo sestaviti dva odlična polčasa in zasluženo slaviti na igrišču perfektnega tekmeca. Če smo na prvi medsebojni tekmi zapravili preveč priložnosti in na drugi strani Liverpoolu s svojimi napakami dopustili, da napolni našo mrežo, je bila tokrat zgodba povsem drugačna. Čestitam svojim igralcem za odlično igro in zmago, ki nam odpira vrata drugega dela tekmovanja," je prekipeval od zadovoljstva trener Atalante Gian Piero Gasperini, ki je po tekmi še posebej izpostavil, da je vesel vrnitve slovenskega reprezentanta med strelce v elitni Ligi prvakov.