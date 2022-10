Iličić: Vrnil sem se, da ponovno napolnimo stadione, da privabimo ljudi

"Rad bi se vsem skupaj zahvalil, to je zame en poseben dan, zaradi tega nogometaš igra nogomet še z večjim veseljem, zato sem se vrnil. Vrnil sem se, da pustim viden pečat v tem čudovitem klubu, da bi čim več ljudi privabil ponovno na stadione, po vsem tem, kar smo doživeli v zadnjih letih. Nogomet igramo zaradi polnih tribun, vzdušja, veste, kako je bilo igrati pred praznimi tribunami med pandemijo. To, kar ima Maribor, ima le malo klubov v tujini, tako da same pohvale," je povedal takoj na začetku.

Da je Maribor tisti, ki je zaslužen za osebo, kakršna je danes, pove v nadaljevanju. "Sigurno brez tega kluba, tega mesta in teh navijačev, ne bi bil to, kar sem. Ne bi imel te kariere. Upam, da bom zdrav, brez poškodb in teh lepih trenutkov bo še kar nekaj. Najprej želim spoznati ekipo, soigralce, da vidim, kako vse skupaj funkcionira. Upam, da bo ta ekipa začela verjeti, kaj pomeni za mesto. Sam bom, kot sem že večkrat ponovil, dal vse od sebe, maksimalno se bom potrudil, pomagal soigralcem, da spišemo še eno lepo zgodbo. Trenutno moram vse moči usmeriti v mojo kondicijsko pripravo, to je v tem trenutku najpomembnejše."

Iličić se dobro zaveda, kaj njegov prihod pomeni za klub. "Maribor v svetu nogometa predstavlja veliko, tudi veliko Italijanov bo sedaj ravno zaradi mene spremljalo vse skupaj. Kar je dobro, da se vse skupaj širi. Iz tekme v tekmo moramo biti boljši, in če bomo pravi, nam noben klub ne more priti do živega. Zame je slovenska liga sedaj najvišja raven, vedno sem si želel vrniti nazaj v Slovenijo, kjer sem se dejansko najboljše počutil," še doda.

"Upam in želim si, da bodo lahko nekega dne, ko ne bom več igral, moji soigralci dejali, da so bili del moje zgodbe, in da so mi za vse skupaj hvaležni." Beseda je v nadaljevanju seveda nanesla tudi na reprezentanco. "Nekaj časa me že ni bilo v reprezentanci, če bom zmožen, če me bodo potrebovali, vedno rad pomagam. Zdaj v tem trenutku zares težko karkoli rečem."