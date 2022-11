Iličić: Ko sem prvič prišel, je bil Maribor zame kot tujina

Josip Iličić se je v začetku oktobra po dolgih pogajanjih vrnil v Maribor, kjer je igral že leta 2010. Zdaj 34-letni napadalni vezist v je vijoličastem dresu pred vrnitvijo v Ljudski vrt nastopil 26. avgusta 2010 proti Palermu. Za Maribor je takrat odigral vsega enajst tekem, a se ob štirih zadetkih in treh podajah tako izkazal, da ga je po zadnji tekmi Palermo odkupil. Po povratku v štajersko prestolnico je nekaj minut že odigral in tudi zabil zadetek iz enajstmetrovke. Kranjčan je dvanajst sezon preživel v Italiji, kjer je igral za Palermo, Fiorentino in Atalanto. Moštvo iz Bergama je zapustil konec avgusta. Za slovensko izbrano vrsto je igral 80-krat in dosegel 16 zadetkov. Nazadnje je igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Cipru, in sicer 14. novembra lani. Jojo je na mariborski novinarski konferenci razkril mariskaj zanimivega ...

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:28 audio-control-play-line Josip Iličić o letošnjih ciljih Maribora 00:54 audio-control-play-line Josip Iličić o svoji pripravljenosti icon-chevron-left icon-chevron-right