Iličić ekskluzivno: Pripravljen sem, da pomagam

Spomnimo, Iličić je bil pred epidemijo covida-19 eden najbolj vročih nogometašev na svetu. V dresu Atalante je nizal sijajne predstave, ki pa so jih zaustavile osebne težave. Dolgo časa ga ni bilo na nogometnem zemljevidu, v drugem delu sezone pa je v dresu Maribora pod Antejem Šimundžo igral kot prerojen. Sezono prve lige je sklenil z osmimi goli in 11 asistencami.

"Želel sem sam sebi dokazati, da še lahko igram nogomet na najvišji ravni. Ta moj karakter me je spremljal čez celotno kariero. Vedel sem, da bom uspel, da se bom dvignil. Vedel sem, kje so bile težave. Vse skupaj se je dobro izšlo. Popravil sem, kar sem moral, sploh glede fizičnega stanja. Vedno je lahko boljše, ampak z zaključkom sezone sem bil zadovoljen," je nadaljeval priljubljeni "Jojo".

Ni skrival, da bo nastop na velikem tekmovanju, za kar bo sicer moral prestati še zadnje selektorjevo sito, krona njegove bogate reprezentančne kariere. "Vsak nogometaš si želi nastopiti na takšnem tekmovanju. Veselim se ga. Seveda so v ospredju fantje, ki so to priborili. Hvaležen sem selektorju in vsem v reprezentanci, da sem lahko izpolnil svoje sanje."