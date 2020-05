Iličićev trener Gasperini razkril, da je prebolel novi koronavirus

V četrtfinale je na krilih sijajnega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, ki je dosegel vse štiri zadetke ob zmagi s 4:3, napredovala Atalanta, novi koronavirus pa je že takrat kot senca visel nad obračunom italijanskega in španskega predstavnika.

Po Evropi se je covid-19 nezadržno širil, trener Gian Piero Gasperini pa je razkril, da je njegove simptome kazal že pred povratnim dvobojem. "Slabo sem se počutil dan pred tekmo v Valencii. Na dan obračuna je bilo še precej huje. Če pogledate fotografije, lahko vidite, da nisem bil zdrav."

Dodal je, da v naslednjih dveh dneh ob povratku v Bergamo ni mogel zaspati, čez dan pa se je boril še s tesnobo. Bergamo, kjer domuje Atalanta, je bil namreč eno najhuje prizadetih območij pandemije novega koronavirusa v Italiji.

"Vsaki dve minuti so mimo z glasnimi sirenami švigala reševalna vozila. Slišati je bilo kot vojno območje. Zvečer sem si predstavljal, kaj bi bilo, če bi me odpeljali v bolnišnico. Dejal sem si, da to ne sme biti način, kako grem s tega sveta, saj imam še veliko pred sabo,"je razložil Gasperini.

Med prebolevanjem bolezni je izgubil tudi čut za okus, kar je eden od simptomov covida-19. "Po zmagi mi je priznani kuhar, ki navija za Atalanto, podaril nekaj hrane in šampanjec, okusil pa sem ga, kot da gre za vodo," je dejal Gasperini, ki je bolezen hitro prebolel, strah pred širjenjem virusa pa je ostal še nekaj časa.