Trije iz ekipe zabili vsaj 15 golov v sezoni: Iličićeva Atalanta izenačila 68 let star rekord v Serie A

Nogometaši Atalante iz Bergama so na tekmi proti Juventusu, ki se je v Torinu končala z remijem 2:2, izenačili kar 68 let star rekord v elitni italijanski ligi. Prvič po sezoni 1951/52 so trije nogometaši enega moštva dosegli 15 ali več golov, pri Atlanti so to mejo dosegli Slovenec Josip Iličić ter Kolumbijca Duvan Zapata in Luis Muriel.

Na Apeninskem polotoku so tovrsten dosežek pred dolgimi 68 leti nazadnje dosegli igralci JuventusaErmes Muccinelli, Giampiero BonipertiinJohn Hansen. V petih najmočnejših ligah na svetu (Italija, Anglija, Španija, Nemčija in Francija) so tovrsten dosežek nazadnje uprizorili nogometaši francoskega PSG v sezoni 2018/19, vsaj 15 in več golov so tedaj zabili Brazilec Neymar, Urugvajec Edinson Cavaniin Francoz Kylian Mbappe.