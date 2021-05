Iličićeva Atalanta nasula pet zadetkov Kurtićevi Parmi

Parma, pri kateri je slovenski reprezentantJasmin Kurtić znova začel v prvi postavi, se je hitro znašla v zaostanku. Atalanta je namreč povedla v 12. minuti, ko je po podaji Kurtićevega reprezentančnega kolega Josipa Iličića zadel Ruslan Malinovskij. Iličić je ob polčasu prepustil mesto Matteu Pessini, prav ta pa je v 52. minuti podvojil prednost zasedbe iz Bergama. Luis Muriel je v 77. minuti le še potrdil zmago gostov. Isti igralec je zadel še v 86. minuti, peti gol za goste pa je prispeval Aleksej Mirančukv tretji minuti sodniškega dodatka. Pred tem sta se v 78. in 88. minuti pri domačih med strelce vpisalaJuan Francisco Brunetta in Simon Sohm. Genoa je na prvi današnji tekmi gostila Sassuolo in izgubila z 1:2. Za zmagovalce sta zadela Giacomo Raspadoriv 14. in Domenico Berardi v 66. minuti, za Genoo pa je bil uspešen Davide Zappacosta v 85. minuti. Slovenski reprezentant Miha Zajc je igral do 75. minute za Genoo, v prvem polčasu je tudi dosegel zadetek, a so ga sodniki razveljavili zaradi prekrška. Benevento je doma izgubil proti Cagliariju z 1:3, Verona in Torino pa sta se razšla z 1:1.

Že v soboto je Napoli v gosteh odpravil Spezio s 4:1, Udinese in Bologna sta se razšla z 1:1, Fiorentina je z 2:0 premagala Lazio, prvak Inter pa je bil s 5:1 boljši od Sampdorie. Pri Interju jeSamir Handanovićbranil v prvem polčasu.



Izidi, 35. krog:

Spezia – Napoli 1:4 (0:3)

Piccoli 64.; Zielinski 15., Osimhen 23., 44., Lozano 79.

Udinese – Bologna1:1 (1:0)

De Paul 23.; Orsolini 82./11-m

Inter Milano – Sampdoria5:1 (3:1)

Gagliardini 4., Sanchez 26., 36., Pinamonti 62., Martinez 70./11-m; B. Keita 35.

(Samir Handanović je za Inter branil v prvem polčasu)



Fiorentina – Lazio 2:0(1:0)

Vlahović 32., 89.

RK: Perreira 70. (Lazio)



Genoa – Sassuolo 1:2(0:1)

Zappacosta 85.; Raspadori 14., Berardi 66.

(Miha Zajc je igral do 75. minute za Genoo)

Benevento – Cagliari 1:3 (1:1)

Verona – Torino1:1(0:0)

Parma –Atalanta 2:5(0:1)

(Jasmin Kurtić je igral celotno tekmo za Parmo, Josip Iličić je igral do 46. minute in podal pri prvem golu za Atalanto)