Iličićeva Atalanta po visokem zaostanku do točke proti Romi

Atalanta iz Bergama, za katero igra slovenski reprezentant Josip Iličić, je v 21. krogu italijanske Serie A gostila Romo in po pol ure igre zaostajala že z 0:3. Gostitelji so, tudi s pomočjo nekaj ključnih potez našega reprezentanta, uprizorili epski preobrat in prišli do velike točke (3:3). Gostitelji so bili v zaključku tekme celo bližje zmagi.

Milan - Napoli 0:0

RK: Ruiz 90./Napoli Sassuolo - Cagliari 3:0 (2:0)

Locatelli 9., Babacar 44./11-m, Matri 87.

Valter Birsa je za Cagliari igral od 64. minute. Sampdoria - Udinese 4:0 (1:0)

Quagliarella 33./11-m, 56./11-m, Linetty 68., Gabbiadini 79.



Chievo - Fiorentina 3:4 (1:2)

Stepinski 38., Pelissier 60./11-m, Ðorđević 89.; Muriel 4., Benassi 27., Chiesa 79., 86., Pelissier v 85. zapravil 11-m.

RK: Benassi 60./Fiorentina

Boštjan Cesar (Chievo) igral od 30. minute.



Atalanta - Roma 3:3 (1:3)

Castagne 44., Toloi 59., Zapata 71.; Džeko 3., 33., El Shaaraway 40.

Duvan Zapata (Atalanta) je v 69. minuti zgrešil enajstmetrovko.

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 81. minute.



Bologna - Frosinone 0:4 (0:2)

Ghiglione 18., Ciano 21., 75. Pinamonti 52. RK: Mattiello 13./Bologna

Luka Krajnc (Frosinone) odigral vso tekmo.



Parma - SPAL 2:3 (1:0)

Inglese 11./11-m, 53.; Valoti 70., Petagna 75, Fares 87.

Leo Štulac (Parma) je poškodovan; Jasmin Kurtić (SPAL), je podal za 2:2.