Iličićeva Atalanta zanesljivo premagala Venezio, Juve zmagal

Tekmo tega kroga sta odigrali tudi že Fiorentina in Sampdoria. S 3:1 je zmagala zasedba iz Firenc, pri kateri je enega izmed golov prispeval tudi srbski napadalec Dušan Vlahović , z 12 goli prvi strelec elitne italijanske lige.

Junak tekme je bil Mario Pašalić , ki je prispeval tri zadetke, zadel je v sedmi, 12. in 67. minuti. Pri prvem golu je podal Josip Iličić , ki je igral do 77. minute, pri dveh pa Luis Muriel . Med strelce se je vpisal tudi Teun Koopmeiners v 57. minuti.

Salernitana je na domači tekmi proti Juventusu, ki je povsem prevladoval, izgubila, potem ko sta za Torinčane zadela Paulo Dybala v 21. in Alvaro Morata v 70. minuti. Gosti so imeli v sodniškem dodatku na voljo še najstrožjo kazen, a je Dybala z bele pike žogo poslal čez gol.

Na zadnji današnji tekmi sta se Verona in Cagliari razšla z 0:0.

V sredo bo Bologna gostila Romo, Inter Samirja Handanovića pa Spezio. Igrali bodo še Genoa in drugouvrščeni Milan ter Sasuolo in vodilni Napoli.

Krog bodo v četrtek končali Lazio in Udinese ter Torino in Empoli Petra Stojanovića in Lea Štulca.

Izidi torkovih tekem 15. kroga:

Fiorentina - Sampdoria 3:1 (3:1)

Atalanta - Venezia 4:0 (2:0)

(Josip Iličić je igral do 77. minute in podal pri prvem golu za Atalanto) (Domen Črnigoj je igral od 46. minute za Venezio)

Hellas Verona - Cagliari 0:0

Salernitana - Juventus 0:2 (0:1)

(Vid Belec je branil celo tekmo za Salernitano)