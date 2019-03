Iličićeve solze v spomin na pokojnega prijatelja

V 26. krogu italijanske Serie A je Atalanta gostila Fiorentino, gostitelji so zmagali s 3:1. Svoj delež k zmagi je prispeval tudi slovenski reprezentant v moštvu iz Bergama Josip Iličić, ki je dosegel gol v 28. minuti. Iličić je tekmo doživljal zelo čustveno, tudi zato, ker je minilo eno leto od smrti Davideja Astorija, ki je umrl v hotelu med spanjem zaradi zastoja srca. Tekma je bila včeraj ustavljena v 13. minuti (Astori je nosil dres s številko 13, Fiorentina in Cagliari, nekdanja njegova kluba sta to številko dresa "upokojila"), ko je Iličić poslal žogo zunaj igrišča in sledil je trenutek spomina na nekdanjega kapetana Fiorentine. Na vseh tekmah minulega kroga italijanskega prvenstva so se v 13. minuti posvetili spomin na ta tragični dogodek.