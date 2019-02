Iličićevi Atalanti po drugem zaporednem porazu 'visi' Liga prvakov

Atalanta iz Bergama, za katero uspešno igra slovenski reprezentant Josip Iličić, je v 25. krogu italijanske Serie A odšla na gostovanje v Torino. Biki iz Peimonta so zmagali (2:0) in Atalanto dohiteli na lestvici. Čeprav je sezona v Italiji še dolga, kot tudi pot do Evrope, pa so nogometaši iz Bergama po dveh zaporednih porazih izgubili stik s tistimi, ki računajo na boj za Ligo prvakov.