Iličiću nagrada za žarek upanja v koronskem obdobju

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić je v teh dneh na reprezentančnih pripravah pred tekmami z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo, a v Italiji so se spomnili nanj in na njegov boj s covidom-19. Igralcu prvoligaša Atalante so namreč podelili nagrado Gasco, ki jo letno podeljujejo športnikom za delovanje na področju solidarnosti.

Iličić je po poročanju italijanskih medijev po spletu sporočil, da je posledice covida-19 spoznal iz prve roke. Zato je nagrado posvetil vsem, ki zaradi te bolezni trpijo. Slovenec je, kot so zapisali v Italiji, skupaj s soigralci iz Atalante predstavljal žarek upanja v težkih mesecih, v katerih je Bergamo pandemija prizadela huje kot katero koli drugo območje v Italiji. Iličić, ki je bil tudi okužen z novim koronavirusom, je zaradi bolezni padel v depresijo, ki ga je za tri mesece oddaljila od igrišča. "Upam, da se bomo vsi čim prej dvignili iz tega težkega položaja. Ta nagrada ne pripada le meni, ampak celotni ekipi in vsem v Bergamu. Vsi smo prestali težke trenutke," je dejal Iličić. "Iz srca se vam zahvaljujem za nagrado, ki ne pomeni veliko samo meni, temveč tudi vsem, ki trpijo. Prav njim jo tudi posvečam," je dodal 32-letnik. Zaključil je, da ni prav, da morajo ljudje tako živeti, posebej tisti, ki delajo po 24 ur na dan. "Iskreno upam, da bo vse to minilo in da se bomo lahko vrnili v normalno življenje,"so Iličića citirali italijanski mediji. Nagrado Gasco sicer podeljujejo v okviru nagrad za obetavne novinarje, imenovanih po nekdanjem novinarjuPieru Dardanellu.