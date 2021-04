Gündogan oster do reforme Lige prvakov: Zmagalo je manjše zlo

"Ob vsem, kar se dogaja v povezavi s Superligo ... Ali bi lahko spregovorili tudi o novem formatu Lige prvakov? Še več in več tekem. Ali res nihče ne razmišlja o nogometaših? Novi format Lige prvakov je zgolj manjše zlo v primerjavi s Superligo," je v prvi objavi zapisal Gündogan. Zatem je dodal še drugi zapis: "Trenutni format Lige prvakov deluje odlično in zato je to najbolj priljubljeno klubsko tekmovanje na svetu – tako za nas kot tudi za navijače."

Čeprav so številni pomembni nogometni akterji, med njimi tudi Liverpoolov strateg Jürgen Klopp , Uefo v zadnjem času pozivali, naj zmanjša število tekem, se je zgodilo ravno nasprotno, saj bodo klubi v primerjavi s trenutnim formatom v prvem delu odigrali kar štiri tekme več. Z objavo na Twitterju je na to spremembo kot eden redkih opozoril nogometaš Manchester Cityja Ilkay Gündogan .

Za primer: če bi v angleški Premier League na petem mestu zaključil Leeds United, na šestem pa Liverpool, bi se Leeds uvrstil "le" v Ligo Evropa, medtem ko bi Redsi na račun visokega koeficienta, v katerega so sicer všteti vsi evropski rezultati kluba iz zadnjih desetih sezon, igrali med elito. Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je pred dnevi izjavil, da ne gre za šport, če ne obstaja jasno razmerje med uspehom in končno nagrado, prav zato denimo ni podprl Superlige. Pri odločitvi Uefi, da dodeli dve mesti klubom, ki si ju s predstavami v resnici nista priigrala, pa bi težko dejali, da gre za kaj drugega kot prav to, o čemer je govoril španski strateg.

Sporni dodatni mesti No, pri zadnjih dveh dodatnih mestih pa se vse skupaj nekoliko zaplete. Ta dva položaja naj bi zasedla kluba z najvišjim Uefinim koeficientom, ki pa se skozi domače prvenstvo nista uspela uvrstiti v Ligo prvakov, a sta si zagotovila nastopanje, bodisi v Evropski ligi bodisi v Konferenčni ligi, ki se bo začela v prihodnji sezoni. V praksi to pomeni, da se bosta v Ligo prvakov uvrstili dve moštvi, ki si te pravice v domačem prvenstvu nista prislužili.

Kakšne sploh so spremembe? Glavna novost v primerjavi s trenutnim formatom bo zagotovo povečanje ekip z 32 na 36 ter sprememba prvega dela tekmovanja, saj bo skupinski del nadomestil ligaški format. Tako bo vsaka ekipa jeseni odigrala štiri tekme več kot doslej. Pri Uefi so zapisali, da bo to klubom omogočilo, da se pomerijo proti večjemu številu različnih nasprotnikov, saj so doslej v tem delu igrali proti trem klubom dvakrat, sedaj pa vsakega čaka kar deset različnih nasprotnikov, in da to poveča možnost, da se najboljše ekipe med seboj pomerijo že na začetku. Ne gre pa dvomiti, da je v ozadju te odločitve tudi dejstvo, da večje število tekem prinaša tudi več denarja od televizijskih pravic.

Kako bodo potekali izločilni boji?

Najboljših osem ekip si bo avtomatično priigralo nastopanje v osmini finala Lige prvakov, moštva med devetim in 24. mestom pa čaka dodatno razigravanje za preostalih osem vozovnic osmine finala. V play-offu bosta odločali dve tekmi, kot je to navada v izločilnih bojih, kar pomeni še dva dodatna obračuna. Ekipe od 25. do zadnjega mesta se bodo od Lige prvakov poslovile in sezone ne bodo nadaljevale v Evropski ligi, kot je to doslej veljalo za moštva, ki so skupinski del zaključila na tretjem mestu.

Osem zmagovalcev play-offa se bo nato v osmini finala pomerilo z najboljšimi osmimi iz ligaškega dela tekmovanja. Od osmine finala naprej pa bo tekmovanje potekalo po trenutnem formatu. V finalu bo še naprej le ena tekma na nevtralnem prizorišču.

Finalista tekmovanja po trenutnih pravilih odigrata 13 tekem, od sezone 2024/2025 pa bo za nastop na odločilni tekmi treba odigrati vsaj 16 predhodnih obračunov (deset v skupinskem delu in nato dva v osmini, četrtini in polfinalu, op. a.). Če se bo v finale prebila ekipa, ki je redni del končala med devetim in 24. mestom, bo v eni sezoni Lige prvakov odigrala kar 19 tekem, torej šest več kot doslej.

Na spletni strani Uefe so še zapisali, da bodo spremembe zagotovile pozitivno prihodnost evropskega nogometa na vseh ravneh, ob tem pa se bo obdržal format, ki temelji na načelih odprtega tekmovanja in ostalih športnih vrednotah. Kot so dodali na evropski nogometni zvezi, bodo novosti zagotovile dodatno finančno solidarnost širšemu krogu ekip, ki ne nastopajo v evropskih tekmovanjih, kar bo okrepilo temelje, na katerih je nogomet v Evropi zgrajen.